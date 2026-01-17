Z tejto doručovateľky vám padne sánka: Drzosť najhrubšieho zrna, kuriérka HODILA balík cez bránu do snehu, šéf zúri!

BEROUN - Správanie niektorých kuriérov doslova berie dych. Jednu z týchto osôb pri poriadnom prehrešku prichytila bezpečnostná kamera. Namiesto vzorného doručenia zásielky pred dvere alebo do príslušného otvoru v schránke či inom priestore sa balík s novou kamerou rozhodla proste hodiť cez bránu pred dvere do snehu. Jej zamestnávateľ nevychádza z údivu.
Prípad sa odohral v českom Beroune a spracoval ho portál TN.cz. Hlavným "hrdinom" v príbehu je pán Macourek, ktorý sa každým dňom tešil na príchod novej kamery. Tú si objednal z e-shopu a čakal na kuriéra. Ten skutočne o pár dní dorazil. Spôsob, akým balík doručil, prekvapil nielen pána Macoureka ale aj šéfa doručovateľky, ktorý záznam tiež videl.
Balík ležal v snehu
Táto kuriérka balík jednoducho hodila cez bránu k dverám, no je evidentné, že balík zrejme skončil v snehu. "Čakal som na zásielku a keď som prišiel domov, tak mi manželka hovorila, že ležala v snehu pri garáži," posťažoval sa pre portál pán Macourek.
"Začal som preto pátrať, čo sa stalo. Stiahol som si zábery bezpečnostnej kamery a na nich vidím, ako pani z pošty prišla a keď nikoho nevidela, použila k doručení balíčka basketbalový hod," prezradil Macourek, ktorý si ešte v e-mailovej schránke našiel potvrdenie o prevzatí zásielky, napriek tomu, že nikto také prevzatie oficiálne nepodpísal. V balíku bola akčná kamera.
Na pošte ho čakala nepríjemná odpoveď
Aj keď zariadenie tento "hod" prežilo, doručenie sa nezaobišlo bez škôd. "Roh krabice bol rozpučený, čo je celkom problém, pretože to bol darček," posťažoval sa muž, ktorý sa snažil celý incident vybaviť reklamáciou do dvoch dní. "Keď som ale išiel na poštu osobne, povedali mi, že to nie je ich pracovník, ale pracovník nejakého depa a tým to skončilo," dodal sklamane Macourek.
"Bolo mi to ľúto. Človek im napíše v dobrej viere, aby to vyriešili, a im je to vlastne úplne jedno, že takto niekto hádže zásielkami," dodal.
Zásielková spoločnosť začala na podnet konať
Redakcia sa preto obránila na českú Balíkovňu, ktorý mala toto doručenie na starosti. Spoločnosť si nasypala popol na hlavu a zúri. "Takýto postup doručovania zásielky je, samozrejme, neprijateľný a nespĺňa základné parametre kvality doručovania, ktoré máme v Balíkovne nastavené," reagoval Kamil Chalupa, hovorca spoločnosti.
"Zákazníkovi sa týmto ospravedlňujeme, situácia nás mrzí a je nám ľúto, že k nej prišlo. Postup zamestnanca v súčasnej dobe preverujeme a z jeho konania budú vyvodené dôsledky," prisľúbil Chalupa.