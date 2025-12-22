Ďalší tvrdý krok Trumpa! Odvolal desiatky diplomatov z veľvyslaneckých postov: Dotkne sa to aj Slovenska!

WASHINGTON - Americká vláda odvoláva takmer 30 kariérnych diplomatov z postov veľvyslancov alebo iných vysokých pozícií na ambasádach. Toto rozhodnutie sa týka aj Slovenska, uviedla v nedeľu s odvolaním sa na predstaviteľov rezortu diplomacie USA tlačová agentúra Associated Press (AP).
Vedúcim diplomatických misií v najmenej 29 krajinách minulý týždeň oznámili, že ich pôsobenie vo funkcii sa skončí v januári budúceho roka, povedali dvaja predstavitelia ministerstva zahraničných vecí USA. O interných personálnych rozhodnutiach hovorili pod podmienkou anonymity. V Európe sa to podľa nich týka aj Čiernej Hory, Severného Macedónska a Slovenska. Ďalšie zmeny prebehnú v Afrike, Ázii či Amerike. Všetci títo diplomati sa svojich postov ujali za vlády predošlého prezidenta USA Joea Bidena, no zotrvali na nich počas odvolávania v prvých mesiacoch po návrate Trumpa do Bieleho domu, zameraného najmä na politických nominantov.
Vyjadrili znepokojenie
Ako prvý o novom odvolávaní veľvyslancov informoval americký spravodajský portál Politico, ktorý konkrétne krajiny nespomínal, napísal však, že ide o nezvyčajný krok, pretože sa týka kariérnych diplomatov. Podľa AP už znepokojenie vyjadrili viacerí kongresmani i odbory. Veľvyslanci USA pôsobia vo svojich funkciách podľa uváženia prezidenta, obvykle však v nich zostávajú tri až štyri roky. Tí, na ktorých sa reorganizácia vzťahuje, neprídu o prácu v zahraničnej službe, vrátia sa však do Washingtonu a budú vykonávať iné úlohy, ak si to budú želať, uviedli zdroje AP.
Ministerstvo zahraničných vecí USA sa odmietlo vyjadriť ku konkrétnemu počtu dotknutých veľvyslancov, zmeny však obhajovalo a označilo ich za proces, ktorý je štandardný pre každú americkú vládu. Veľvyslanec je „osobným reprezentantom prezidenta a je právom prezidenta zabezpečiť, aby mal v týchto krajinách ľudí, ktorí presadzujú agendu America First“ (Amerika na prvom mieste), uviedlo ministerstvo.