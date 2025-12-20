Sobota20. december 2025, meniny má Dagmara, zajtra Bohdan, Noel

Trump má obrovský strach: Po zverejnení Epsteinových spisov potichu zdúchol! Ukrýva sa na TOMTO mieste

Americký prezident Donald Trump.
Americký prezident Donald Trump.
MIAMI - Krátko po tom, ako americké ministerstvo spravodlivosti zverejnilo rozsiahly balík dokumentov a fotografií z kauzy Jeffreyho Epsteina, prezident USA Donald Trump opustil Washington. Otázky médií nechal bez odpovede.

Zverejnenie dokumentov vyvolalo vlnu kritiky

Ministerstvo spravodlivosti USA v piatok sprístupnilo veľké množstvo materiálov súvisiacich s prípadom zosnulého finančníka Jeffreyho Epsteina. Zverejnenie vyvolalo okamžitú reakciu časti verejnosti aj politikov, ktorí tvrdia, že dokumenty sú neúplné a že niektoré mená v nich chýbajú.

Autori zákona, na základe ktorého boli spisy uvoľnené, obviňujú administratívu z toho, že nezverejnila všetky informácie a naďalej chráni vplyvné osoby spojené s Epsteinom. Kritika sa týka aj skutočnosti, že meno Donalda Trumpa sa v dokumentoch objavuje len minimálne, čo niektorí považujú za podozrivé.

Prezident sa k spisom nevyjadril

Donald Trump sa po zverejnení dokumentov verejne nevyjadril. Na otázky novinárov nereagoval ani pri odchode z Bieleho domu, ani počas presunu na predvolebnú akciu v Severnej Karolíne.

Podľa britského denníka Daily Mail prezident po tomto vystúpení odletel priamo na Floridu, kde začal pobyt vo svojom sídle Mar-a-Lago. Médiá si všímajú, že k citlivej téme Epsteinových spisov sa Trump nevyjadril ani počas verejných vystúpení.

Ticho uprostred rastúceho tlaku

Trumpovo mlčanie prichádza v čase, keď sa v Spojených štátoch stupňuje tlak na administratívu, aby vysvetlila rozsah zverejnených materiálov. Prezident ignoroval novinárov už pri nástupe do lietadla Air Force One a otázky ponechal bez reakcie.

Niektorí pozorovatelia špekulujú, že si prezident bol vedomý intenzívnej kritiky, ktorá mala po zverejnení dokumentov nasledovať.

Epsteinova kauza a jej presahy

Prípad Jeffreyho Epsteina rezonuje v americkej spoločnosti už roky. Vplyvný multimilionár z New Yorku bol obvinený z organizovania rozsiahlej siete sexuálneho zneužívania, ktorej obeťami mali byť desiatky mladých žien a neplnoletých dievčat.

Epstein bol zadržaný a čelil vážnym obvineniam, no v roku 2019 zomrel vo väzenskej cele. Oficiálne vyšetrovanie uzavrelo jeho smrť ako samovraždu. Jeho prepojenia na politické, finančné a spoločenské elity však dlhodobo vyvolávajú pochybnosti a otázky o skutočnom rozsahu škandálu.

Otázky bez odpovedí

Zverejnené spisy majú podľa kritikov priniesť viac transparentnosti, no namiesto toho vyvolali ďalšie pochybnosti. Trumpovo rozhodnutie nekomentovať situáciu a odchod na Floridu sa tak stali ďalším predmetom verejnej diskusie.

