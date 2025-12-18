Trump útočil na Bidena! Opäť obhajoval svoje ekonomické výsledky, chválil sa

WASHINGTON - Prezident USA Donald Trump v stredu večer predniesol prejav k národu, v ktorom vyzdvihol úspechy jeho administratívy dosiahnuté do konca prvého roka svojho druhého funkčného obdobia. Súčasne ostro kritizoval politiku svojho predchodcu Joea Bidena: Bidena osobne i Demokratickú stranu Trump obvinil z inflácie, nelegálneho prisťahovalectva a ďalších problémov, ktoré podľa neho jeho administratíva úspešne rieši. Informovala o tom agentúra AFP.
„Keď som nastúpil do úradu, zdedil som úplný chaos a teraz ho riešim,“ vyhlásil prezident v televíznom prejave. „Sme pripravení na ekonomický boom, aký svet ešte nezažil,“ dodal. Ako výsledok politiky svojej administratívy uviedol pokles cien benzínu, áut a niektorých potravín. Avizoval zvýšenie príjmov aj zmiernenie inflácie.
Vyzdvihol úspech svojej stratégie
Vyzdvihol úspech svojej stratégie dovozných ciel, ktorá generovala príjmy pre štátnu pokladnicu a pomohla prilákať investície do Spojených štátov - v minulom roku šlo údajne o 18 biliónov dolárov, čo je podľa expertov výrazne nadhodnotený údaj. 'Dodal tiež, že pokiaľ ide o prílev investícií, zahraniční lídri ho údajne ubezpečili, že USA sú najatraktívnejšou krajinou na svete. Agentúra AFP podotkla, že ide o vyhlásenie, ktoré Trump opakuje na verejných podujatiach veľmi často.
Zopakoval tiež svoj zámer ukončiť systém dotovaného zdravotného poistenia - známy ako Obamacare -, ktorý však podľa demokratickej opozície spôsobí prudký nárast nákladov pre domácnosti. Trump vyhlásil, že mnohé ťažkosti, ktorým čelia jeho spoluobčania, sú výsledkom „invázie“ imigrantov za vlády prezidenta Bidena. Pripomenul, že v rámci jeho politiky masových deportácií spojenej s prísnymi imigračnými obmedzeniami sa už začal proces „spätnej migrácie“ alebo „remigrácie“. Imigrantov Trump obvinil z vytvárania bytovej krízy, „krádeže“ pracovných miest, „preťažovania“ nemocníc a z toho, že imigranti žijú z daňových poplatníkov.
Vyriešil osem vojen
Pokiaľ ide o vysoké náklady na zdravotnú starostlivosť, Trump vyhlásil, že peniaze štátu na zdravotné poistenie by nemali ísť poisťovniam, ale Američanom, ktorí sa následne sami rozhodnú, ako ich minú na riešenie svojich zdravotných problémov. Podľa Trumpa výsledky jeho politík vrátane daňových úľav budú pre väčšinu amerických rodín ešte evidentnejšie. Opäť sa pochválil, že vyriešil osem vojen – podľa odborníkov je to do značnej miery imaginárne číslo.
Vo svojom prejave Trump apeloval aj na vlastenectvo, keď pripomenul, že rok 2026 bude 250. výročím podpísania Deklarácie nezávislosti. Dodal, že jeho administratíva má v úmysle použiť príjmy generované clami na vyplatenie 1776 dolárov každému príslušníkovi ozbrojených síl USA - vyplácať sa začnú na Vianoce vo forme bonusového šeku.
Prezidentov prejav bol odvysielaný v čase poklesu jeho ratingu - podľa nedávnych prieskumov jeho ekonomickú politiku schvaľuje iba 36 percent respondentov - a krátko po tom, ako demokrati zvíťazili v nedávnych voľbách guvernérov a starostov vo viacerých štátoch. Okrem toho v novembri 2026 - v polovici Trumpovho pôsobenia v úrade - sa uskutočnia dôležité voľby do Kongresu, počas ktorých by republikáni v jednej z komôr mohli stratiť väčšinu.
Komentátori poznamenali, že niektoré údaje, ktoré prezident uviedol, sú nepresné, napríklad údaj o investíciách vo výške 18 biliónov dolárov, a aj priemerné ceny benzínu v celej krajine sú vyššie ako tie, ktoré boli uvedené v prezidentovom prejave. „Trump práve ukázal, že žije v bubline úplne odpojenej od reality, ktorú Američania zažívajú a cítia každý deň,“ komentoval po prejave demokratický senátor Chuck Schumer. „Fakty sú jasné: ceny rastú, nezamestnanosť rastie a žiadne zlepšenie nie je na dohľad,“ dodal vo vyhlásení