Trump sa chcel zahrať na Santa Clausa: ŠKANDÁL s odmenami pre amerických vojakov! ODKIAĽ zobral peniaze?

WASHINGTON – Americký prezident Donald Trump obdaroval každého amerického vojaka. Na Santa Clausa sa tak zahral ešte pred Vianocami. Vo verejnom vyhlásení pre americký národ oznámil, že príslušníkom armády budú zasielané individuálne šeky s finančnou odmenou. Kritici však dvíhajú varovný prst.
Americký prezident Donald Trump sa zahral na Santa Clausa. V stredu 17. decembra počas svojho prejavu k národu oznámil, že príslušníkov armády Spojených štátov zašle pred Vianocami šek s finančnou odmenou. Tie by sa mali týkať 1,45 milióna zamestnancov v armáde USA, pričom každý z nich má obdržať šek s finančnou čiastkou na 1 776 dolárov. Informuje o tom Defense One.
Peniaze na bývanie
Trump svoje kroky obhajuje podpísaním "veľkého krásneho zákona" ešte z júla tohto roku. Na Deň nezávislosti (4. júl) podpísal americký prezident "The One Big Beautiful Bill", ktorý napĺňa jeho volebné sľuby a stavia USA na prvé miesto. Ide o najväčšie zníženie daňových poplatkov, pričom to najviac pocíti stredná a robotnícka trieda.
(Zdroj: Getty Images)
Zákon umožnil aj vyplatenie tzv. "dividendy pre bojovníkov" (warrior dividend). Skeptici však zdvihli varovný prst a vyplácanie šekov spochybnili. Celý proces totiž schválil americký prezident bez súhlasu Kongresu.
"Na počesť vzniku amerického národa v roku 1 776 posielame každému vojakovi 1 776 dolárov. Šeky sú už na ceste. Nikto si to nezaslúži viac ako členovia našej armády," vyhlásil Trump s tým, že USA zarobili cez colnú politiku oveľa viac, ako ktokoľvek predpokladal.
Peniaze na odmeny ale v skutočnosti pochádzajú z fondov, ktoré schválil Kongres v rámci dotovania príspevkov na bývanie pre členov ozbrojených síl.
"Minister obrany Pete Hegseth nariadil Pentagonu, aby vyplatil 2,6 miliardy dolárov ako jednorázový príspevok na bývanie všetkým príslušníkom armády USA s hodnosťou 0-6 a nižšou," uvádza nemenovaný vysoký predstaviteľ administratívy USA s tým, že Kongres v rámci nového zákona pridelil ministerstvu vojny 2,9 miliardy dolárov.
Negatívne reakcie
Demokratka z New Jersey Bonnie Watson Colemanová hovorí, že údajná "odmena pre vojaka" nie je nič iné ako premenovaný príspevok na bývanie pre členov armády. "Nie je to žiadny bonus. Trump len posiela peniaze (z iného fondu). Jeho neúcta k inteligencii vojakov armády USA je doslova zarážajúca," uviedla.
Kritici z radov mediálnych spoločností vyhlasujú, že Trump vyberá peniaze z príspevkov na bývanie a posiela ich ako jednorázové šeky, aby to vyzeralo, že sú od neho. "Je to fiktívna hra najväčšieho klamára," hovorí Ron Filipkowski z MeidasToch.