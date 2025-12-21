Zelenskyj chce po rokovaniach v USA konzultovať so spojencami z Európy

KYJEV - Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v nedeľu vyjadril podporu novému stretnutiu s európskymi spojencami po rokovaniach s americkou stranou v Miami tento víkend. Informuje o tom agentúra DPA.
„Existuje spoločný názor, že po úsilí nášho diplomatického tímu v Spojených štátoch by sme teraz mali uskutočniť konzultácie s európskymi partnermi v širšom kruhu,“ napísal Zelenskyj na platforme X po telefonickom rozhovore s nórskym premiérom Jonasom Gahrom Störeom. Ukrajinská delegácia na Floride spolupracuje s americkými vyjednávačmi a dosahuje sa rýchly pokrok, napísal ďalej Zelenskyj. Hovoril o „konštruktívnych“ rokovaniach, ale neuviedol žiadne bližšie informácie. Veľa podľa neho závisí od toho, či Rusko pocíti potrebu skutočne ukončiť vojnu. Moskva však v tejto veci vysiela len negatívne signály, napísal.
Po rokovaniach medzi vyjednávačmi zo Spojených štátov, Európy a Ukrajiny v Berlíne v nedeľu a pondelok minulý týždeň vstúpili rokovania o mierovom riešení tento víkend do ďalšieho kola na Floride. Rokovania v americkom Miami sprostredkoval osobitný vyslanec Steve Witkoff a zať prezidenta Donalda Trumpa Jared Kuchner. Za americkými vyslancami pricestovala ukrajinská delegácia a aj zástupcovia európskych štátov. Americká delegácia sa stretla aj s ruskými vyjednávačmi. Osobitný ruský vyslanec Kirill Dmitrijev ešte v sobotu uviedol, že rokovania s americkými vyslancami sú konštruktívne. Ukrajinský prezident tiež povedal, že Washington navrhol trojstranné rozhovory medzi Ukrajinou, Ruskom a Spojenými štátmi. V nedeľu však Kremeľ poprel, že by sa uvažovalo o takomto formáte.