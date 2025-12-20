MIMORIADNY ONLINE EÚ plánuje miliardovú pôžičku pre Ukrajinu: Rusko útočilo! Raketový útok zabil civilistov

BRUSEL – Náklady na financovanie plánovanej pôžičky pre Ukrajinu budú pre zúčastnené štáty Európskej únie predstavovať podľa odhadov asi tri miliardy eur ročne. Podľa servera Politico a agentúry DPA to v piatok uviedli predstavitelia Európskej komisie (EK). Situáciu sledujeme online.
7:00 Ďalší deň rozhovorov ukrajinskej delegácie v Spojených štátoch skončil, zástupcovia oboch strán sa zhodli, že budú pokračovať v snahe o dojednanie mierovej dohody medzi Ukrajinou a Ruskom. Po piatkovom rokovaní to uviedol hlavný ukrajinský vyjednávač Rustom Umerov, podľa ktorého Kyjev trvá na dlhodobom zaistení ukrajinskej bezpečnosti. Obe strany by sa mali stretnúť aj dnes.
6:05 Ruský balistický raketový útok na infraštruktúru v okolí ukrajinského čiernomorského prístavu Odesa v piatok večer zabil sedem ľudí a ďalších 15 zranil, informuje o tom agentúra AFP. Rusko v posledných týždňoch zintenzívnilo paľbu v tejto dôležitej pobrežnej oblasti po tom, čo ruský prezident Vladimir Putin pohrozil odvetou za sériu ukrajinských útokov na tankery prepravujúce ruskú ropu.
Náklady na pôžičku Ukrajine dosiahnu tri miliardy eur ročne
Lídri 24 členských krajín sa na summite v noci na štvrtok dohodli, že poskytnú Ukrajine v najbližších dvoch rokoch bezúročnú pôžičku 90 miliárd eur. Financovať ju budú zo spoločného dlhu krytého rozpočtom EÚ. K tomuto plánu sa nepripoja Česko, Maďarsko ani Slovensko. Ukrajine bude chýbať v rozpočte na budúci rok 71,7 miliardy eur a potrebuje ďalšie financie, aby sa mohla brániť vo vojne rozpútanej Ruskom. Nový plán EÚ poskytne v roku 2026 Kyjevu 45 miliárd eur, zvyšok by mal dostať v roku 2027.
Ukrajina by pôžičku mala splatiť až po tom, ako jej Rusko po ukončení vojny zaplatí reparácie. Ak to neurobí, na splatenie pôžičky by mohli byť použité ruské aktíva zmrazené v EÚ. Úrokové náklady však ponesú štáty Únie, pričom nie je jasné, čo sa stane, ak bude Ukrajina súhlasiť s mierovou dohodou, ktorá nebude obsahovať reparácie, konštatovala DPA.
Očakáva sa, že EÚ zaplatí od roku 2028 na úrokoch za pôžičku tri miliardy eur ročne zo svojho sedemročného rozpočtu, ktorý z veľkej časti financujú vlády členských štátov, povedal predstavitelia EK v piatok novinárom. Platby úrokov sa začnú v roku 2027, v ktorom však dosiahnu ešte len miliardu eur.