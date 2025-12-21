MIMORIADNY ONLINE USA a Rusko naďalej rokujú v Miami: Putin je pripravený hovoriť aj s Macronom o Ukrajine

KYJEV/MOSKVA - Osobitný ruský vyslanec Kirill Dmitrijev v sobotu uviedol, že rokovania s americkými vyslancami Stevom Witkoffom a Jaredom Kushnerom o ukončení vojny na Ukrajine, ktoré prebiehajú v americkom Miami, sú konštruktívne. Diskusie podľa neho budú pokračovať aj v dnes. S odvolaním na ruské médiá o tom informovala agentúra AFP. Situáciu sledujeme online.
Naživo z Ukrajiny:
ONLINE
06:16 Neznáme osoby vypustili nad ukrajinskou metropolou Kyjev dron s pripevnenou ruskou vlajkou, uviedla v sobotu na platforme Telegram kyjevská polícia. Video lietajúceho dronu spočiatku označili za falošné, následne uviedli, že nad ukrajinským hlavným mestom skutočne preletel takýto dron. Informuje o tom správa agentúry DPA a príspevku kyjevskej polície na Telegrame.
06:15 Ruský prezident Vladimir Putin je pripravený diskutovať s francúzskym prezidentom Emmanuelom Macronom o vojne na Ukrajine. Uviedol to hovorca Kremľa Dmitrij Peskov v rozhovore pre agentúru RIA Novosti zverejnenom v nedeľu. Informuje o tom správa agentúry AFP. Putin podľa hovorcu „vyjadril pripravenosť zapojiť sa do dialógu s Macronom“. „Preto, ak existuje vzájomná politická vôľa, možno to hodnotiť iba pozitívne,“ konštatoval Peskov.
Francúzsky prezident v piatok povedal, že Európa bude musieť nadviazať priame rokovania s Putinom, ak zlyhajú najnovšie snahy vedené Spojenými štátmi o sprostredkovanie mierovej dohody medzi Ukrajinou a Ruskom. „Verím, že je v našom záujme ako Európanov a Ukrajincov nájsť vhodný rámec na znovu otvorenie tejto diskusie v nasledujúcich týždňoch,“ uviedol Macron.
06:10 „Diskusie prebiehajú konštruktívne,“ povedal Kirill novinárom. „Začali sa a pokračujú dnes, a budú pokračovať aj zajtra,“ dodal. Na rokovania s americkými vyslancami pricestovali do Miami aj ukrajinská delegácia a zástupcovia európskych štátov. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v sobotu povedal, že Spojené štáty navrhli rokovania medzi vyjednávacími tímami Ukrajiny a Ruska v Miami. „Pokiaľ viem, navrhli tento formát: Ukrajina, Amerika, Rusko,“ povedal Zelenskyj a dodal, že Európania by mohli byť prítomní a bolo by „logické usporiadať takéto spoločné stretnutie... po tom, čo pochopíme potenciálne výsledky stretnutia, ktoré sa už uskutočnilo“, cituje francúzska agentúra.
Posledné priame rokovania ruskej a ukrajinskej delegácie sa uskutočnili v júli v tureckom Istanbule. Strany sa v tom čase dohodli len na rozsiahlej výmene vojnových zajatcov. Účasť ruskej delegácie a európskych tímov na rokovaniach v Miami je podľa AFP krokom vpred v porovnaní s minulými rokovaniami, ktoré Američania viedli s každou stranou na rôznych miestach. Agentúra však predpokladá, že Dmitrijev nebude rokovať s európskymi vyjednávačmi, keďže Moskva tvrdí, že účasť Európanov na rokovaniach brzdí mierový proces.
AFP pripomína, že vyslanci amerického prezidenta Donalda Trumpa sa snažia dosiahnuť mierovú dohodu, ktorá by ukončila takmer štyri roky trvajúcu vojnu na Ukrajine. USA by podľa francúzskej agentúry na základe dohody poskytli Ukrajine bezpečnostné záruky, ale Kyjev by zrejme musel urobiť územné ústupky v prospech Ruska, s čím Ukrajinci nesúhlasia. Americký minister zahraničných vecí Marco Rubio v piatok povedal, že USA netlačia na Ukrajinu, aby uzavrela dohodu.