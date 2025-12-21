Spojené štáty pri pobreží Venezuely zasahujú proti ďalšiemu tankeru

WASHINGTON - Spojené štáty dnes v medzinárodných vodách pri pobreží Venezuely zasahujú proti ďalšiemu tankeru, píšu agentúry Bloomberg a Reuters. V sobotu sa americké ozbrojené sily jedného tankera zmocnili, čo venezuelská vláda odsúdila ako únos a pirátstvo.
Reuters s odvolaním sa na dvoch amerických činiteľov uviedol, že Spojené štáty plavidlo zadržali. Kde presne sa tak stalo a o akú loď išlo, predstavitelia neoznámili. Bloomberg píše, že plavidlom je znovu tanker. Americký prezident Donald Trump v noci na stredu oznámil, že nariadil kompletnú blokádu všetkých sankcionovaných ropných tankerov, ktoré plávajú do Venezuely alebo z nej odplávajú. Trump už týždne stupňuje tlak na venezuelskú vládu.
Zadržaný je už tretí tanker
Už minulý týždeň Spojené štáty pri pobreží Venezuely jeden ropný tanker zabavili a teraz sa tak stalo druhýkrát za dva dni. Rad ďalších tankerov už po prvom americkom zásahu zmenil kurz, ďalšie naložené lode potom radšej zostávajú vo venezuelských vodách. Ropa je hlavným zdrojom príjmov venezuelskej vlády. Caracas v noci na dnes uviedol, že postup Washingtonu nezostane bez trestu a že sa obráti na medzinárodné orgány, vrátane Bezpečnostnej rady OSN. Na budúci týždeň sa na už skoršiu žiadosť Venezuely uskutoční mimoriadne zasadnutie Bezpečnostnej rady.
USA chce zmenu režimu
Washington otvorene pripúšťa, že jeho cieľom je zmena venezuelského režimu. Tvrdí, že venezuelský prezident Nicolás Maduro sa podieľa na obchode s drogami. Caracas obvinenia odmieta a varuje, že so Spojenými štátmi zvýšením počtu vojakov a vojenskej techniky v Karibiku a zásahmi proti venezuelským lodiam pripravujú na agresiu proti Venezuele a násilnú zmenu režimu.