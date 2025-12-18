OSN sa pripravuje na diskusiu o napätí medzi Venezuelou a Spojenými štátmi

NEW YORK - Bezpečnostná rada Organizácie Spojených národov (OSN) bude v utorok diskutovať o stupňujúcej sa kríze medzi Venezuelou a Spojenými štátmi. Agentúra AFP o tom vo štvrtok informovala s odvolaním sa na dva anonymné diplomatické zdroje.
Podľa AFP by sa zasadnutie malo začať v utorok o 15.00 h východoamerického času (21.00 h SEČ).„Žiadame, aby bola zvolaná mimoriadna schôdza Bezpečnostnej rady OSN s cieľom diskutovať o pretrvávajúcej agresii USA voči Venezuele,“ uviedla Venezuela a podporili ju podľa AFP aj Čína a Rusko. Napätie medzi Washingtonom a Caracasom súvisí s vojenskou prítomnosťou USA pri pobreží Latinskej Ameriky a s útokmi na plavidlá, ktoré údajne pašujú drogy. Doteraz si vyžiadali desiatky obetí, ale Washington nezverejnil dôkazy o tom, že plavidlá boli skutočne použité na pašovanie. Venezuelský prezident Nicolás Maduro tvrdí, že cieľom americkej operácie je zvrhnúť jeho vládu a zmocniť sa rozsiahlych venezuelských zásob ropy.
Washington Madura obviňuje z údajného vedenia Kartelu Sĺnk (Cartel de los Soles), ktorý USA v novembri označili za teroristickú organizáciu. Za informácie vedúce k dolapeniu Madura vypísali odmenu 50 miliónov dolárov. Generálny tajomník OSN António Guterres v stredu po telefonáte s Madurom vyzval na upokojenie napätia medzi Venezuelou a USA. Americký prezident Donald Trump pritom iba deň predtým oznámil čiastočnú námornú blokádu venezuelských ropných tankerov.