Zadržaný tanker vyvolal napätie: Venezuela hovorí o krádeži a únose zo strany USA

CARACAS - Viceprezidentka Venezuely Delcy Rodríguezová v sobotu odsúdila „krádež a únos“ ropného tankera zo strany Spojených štátov. Tie tvrdia, že zadržali v medzinárodných vodách pri pobreží Venezuely plavidlo podliehajúce sankciám vyhláseným vládou prezidenta Donalda Trumpa. Informuje o tom správa agentúry AFP.
„Tieto činy neostanú nepotrestané,“ uviedla viceprezidenta na sociálnej sieti X. Vláda vo svojom vyhlásení „odsúdila a odmietla krádež a zajatie novej súkromnej lode prepravujúcej ropu, ako aj nútené zmiznutie jej posádky, ktoré spáchali vojenskí príslušníci Spojených štátov amerických v medzinárodných vodách.“
Americká ministerka pre vnútornú bezpečnosť Kristi Noemová v sobotu na X oznámila, že americká pobrežná stráž s pomocou ministerstva obrany zadržali loď, ktorá naposledy kotvila vo Venezuele. Zverejnila aj takmer osemminútové video zobrazujúce vrtuľník vznášajúci sa tesne nad palubou veľkej ropnej lode na mori.
„Spojené štáty budú naďalej prenasledovať nelegálny presun sankcionovanej ropy, ktorá sa používa na financovanie narkoterorizmu v regióne. Nájdeme vás a zastavíme vás,“ dodala Noemová. Ministerstvo vnútornej bezpečnosti vo svojom príspevku identifikovalo zadržanú loď ako „Centuries“ a uviedlo, že je podozrivá z prepravy ropy podliehajúcej sankciám USA. AFP zistila, že táto loď sa nenachádza na sankčnom zozname amerického ministerstva financií.
Už 10. decembra USA zaistili v Karibskom mori ropný tanker Skipper, na ktorý americké ministerstvo financií uvalilo v roku 2022 sankcie za to, že bol údajne súčasťou tzv. tieňovej flotily plavidiel nelegálne prepravujúcich ropu. Do tejto prepravy boli zapojené iránske revolučné gardy a libanonské militantné hnutie Hizballáh. O týždeň neskôr Trump nariadil úplnú blokádu všetkých sankcionovaných ropných tankerov, ktoré smerujú do Venezuely alebo ju opúšťajú. Po tomto kroku prudko klesol vývoz venezuelskej ropy, keďže naložené lode zostávajú vo venezuelských vodách, aby neriskovali zaistenie.