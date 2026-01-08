Napätie rastie: Čína a Rusko kritizujú USA! Zadržanie tankera s ruskou vlajkou má byť hrubé porušenie práva

PEKING - Čína vo štvrtok kritizovala Spojené štáty za „svojvoľné zadržanie“ tankera Marinera plaviaceho sa pod ruskou vlajkou, ktorý po niekoľkých týždňoch prenasledovania zadržali v severnej časti Atlantického oceánu. Informuje o tom agentúra DPA.
Hovorkyňa ministerstva zahraničných vecí Mao Ning uviedla, že svojvoľné zadržanie lode plaviacej sa pod vlajkou iného štátu je vážnym porušením medzinárodného práva. Dodala, že Čína vždy vystupovala proti „nelegálnym unilaterálnym sankciám“, ktoré nemajú základ v medzinárodnom práve a neboli odsúhlasené Bezpečnostnou radou OSN.
Ropný tanker Marinera sa predtým volal Bella 1 a jeho zadržanie neďaleko Islandu oznámilo v stredu Európske veliteľstvo Spojených štátov (EUCOM). Dôvodom bolo porušenie amerických sankcií uvalených na plavidlo pre účasť na obchode s iránskou ropou. V minulosti loď prepravovala aj venezuelskú ropu. Americké úrady tvrdia, že Marinera je súčasťou tieňovej flotily, ktorej lode v rozpore s americkými sankciami prepravujú ropu pre krajiny ako sú Venezuela, Rusko a Irán.
Rusko kritizuje USA za zadržanie tankera Marinera v Atlantiku
Ruské ministerstvo zahraničných vecí vo štvrtok obvinilo Spojené štáty z vyvolávania napätia a ohrozovania medzinárodnej lodnej dopravy. Reagovalo tak na stredajšie zadržanie tankera Marinera plaviaceho sa pod ruskou vlajkou v severnej časti Atlantického oceánu zo strany amerických námorných síl. Informuje o tom agentúra AFP.
Spojené štáty zadržali tanker po niekoľkých týždňoch prenasledovania. Podľa nich prevážal ropu pre Irán, Rusko a Venezuelu v rozpore so západnými sankciami. Zadržali ho len niekoľko dní po tom, čo americké špeciálne jednotky v noci na sobotu zajali a vyviezli z vlasti venezuelského prezidenta Nicolása Madura a jeho manželku.
Ruský rezort diplomacie tvrdí, že zadržanie tankera „povedie len k ďalšiemu vojenskému a politickému napätiu“. Ministerstvo tiež vyjadrilo obavy z „ochoty Washingtonu vyvolávať akútne medzinárodné krízové situácie“.
Moskva žiada prepustenie posádky
Moskva už v stredu požiadala Washington o prepustenie ruskej posádky tankera Marinera, pôvodne známeho ako Bella 1, ktorý smeroval do ruského prístavu. Tanker sa podľa nej plavil v súlade s normami medzinárodného práva a na základe dočasného povolenia plaviť sa pod štátnou vlajkou Ruskej federácie. Rusko podľa svojich slov opakovane informovalo americké orgány o tom, že ide o civilný tanker.
Posádka zadržaného tankera môže byť podľa Spojených štátov súdne stíhaná, čo ruské ministerstvo zahraničných vecí považuje za kategoricky neprijateľné. Rusko okrem toho označilo sankcie Západu za nelegitímne a konštatovalo, že nemôžu byť používané ako oprávnenie na zadržanie lodí na otvorenom mori. Britániu, ktorá formou prieskumných letov a nasadenia vojenskej lode poskytla Američanom podporu pri zadržaní tankera, obvinilo ruské ministerstvo z „dlhodobého zapájania sa do námorného pirátstva“.