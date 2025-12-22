Ruský minister Lavorov tvrdí: Venezuela má plnú podporu

CARACAS/MOSKVA - Ruský minister zahraničných vecí Sergej Lavrov v pondelkovom telefonickom rozhovore s venezuelským náprotivkom Yvánom Gilom vyjadril plnú podporu Venezuele v čase napätia medzi Caracasom a Washingtonom. Spojené štáty počas uplynulého víkendu v medzinárodných vodách pri pobreží juhoamerickej krajiny zadržali dva tankery. Informuje o tom agentúra AFP.
Šéfovia diplomacií Ruska a Venezuely kritizovali kroky USA, ktoré v oblasti tiež vojensky útočia na lode údajne pašujúce drogy. „Ministri vyjadrili svoje hlboké obavy z eskalácie krokov Washingtonu v Karibskom mori, ktoré môžu mať vážne dôsledky na región a ohrozujú medzinárodnú lodnú dopravu,“ uviedlo vo vyhlásení o telefonáte ruské ministerstvo zahraničných vecí. „Ruská strana opätovne potvrdila v súčasnej situácii svoju plnú podporu a solidaritu s vedením a občanmi Venezuely,“ dodalo.
Ministri sa tiež údajne dohodli na pokračovaní úzkej bilaterálnej spolupráce a koordinácii svojich krokov na medzinárodnej scéne, najmä v OSN, s cieľom zabezpečiť rešpektovanie štátnej suverenity a nezasahovanie do vnútorných záležitostí. Bezpečnostná rada OSN bude v utorok rokovať o kríze medzi Venezuelou a Spojenými štátmi. Žiadosť na zvolanie rady podala Venezuela a podporila ju Čína i Rusko.
Gil na platforme Telegram uviedol, že s Lavrovom diskutovali o „agresii a zjavných porušeniach medzinárodného práva páchaných v Karibiku: útokoch na plavidlá, mimosúdnych popravách a nezákonných pirátskych krokoch, ktoré podniká vláda Spojených štátov“. Americké sily od septembra útočia na lode v Karibiku a Tichom oceáne. Útoky si vyžiadali už viac ako 100 obetí na životoch, pričom v mnohých prípadoch išlo o rybárov. Prezident USA Donald Trump 16. decembra oznámil blokádu „sankcionovaných ropných tankerov“ plaviacich sa z Venezuely. Trump tvrdí, že Caracas pod vedením prezidenta Nicolása Madura využíva peniaze z predaja ropy na financovanie „narkoterorizmu, obchodovania s ľuďmi, vrážd a únosov“.