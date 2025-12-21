Nedeľa21. december 2025, meniny má Bohdan, Noel, zajtra Adela

Nepokoje v Turíne po vysťahovaní mládežníckeho centra: Demonštrácie prerástli do konfliktov s políciou

Talianska poriadková polícia použila slzotvorný plyn
Talianska poriadková polícia použila slzotvorný plyn (Zdroj: X/Mauro Scrobogna / dpa)
TASR

RÍM - Viacero policajtov utrpelo zranenia po tom, čo v sobotu večer v talianskom meste Turín vypukli potýčky medzi políciou a demonštrantmi po vysťahovaní tamojšieho ľavicového sociálneho mládežníckeho centra, informujú správy agentúry DPA.

Demonštranti zapaľovali kontajnery s odpadom a odpaľovali ohňostroje, vyplýva z videozáznamov, ktoré zverejnila spravodajská stanica Rai News. Na policajtov tiež hádzali kamene a fľaše. Polícia v záujme opätovného nastolenia poriadku nasadila proti demonštrantom slzotvorný plyn a vodné delá, napísala talianska agentúra ANSA. Podľa agentúry utrpelo zranenia najmenej sedem policajtov, stanica Rai News uviedla, že ich bolo najmenej deväť.

Taliansky vicepremiér a minister zahraničných vecí Antonio Tajani násilie odsúdil. Právo na protest musí byť podľa neho rešpektované, avšak ničenie áut či útočenie na policajtov, ktorí vykonávajú svoje povinnosti, je neprijateľné.

Ľavicoví politici však uviedli, že demonštrovali pokojne a vyjadrili sklamanie z výsledku sobotňajšej udalosti, ktorá bola podľa nich dôsledkom vysťahovania z centra Askatasuna, ako aj atmosféry napätia a strachu. Úrady vysťahovali toto mládežnícke centrum o niekoľko dní skôr po tom, čo pred troma týždňami došlo k vandalizmu v redakcii turínskeho denníka La Stampa. Podľa niektorých informácií boli do toho zapojení ľavicoví aktivisti s údajnými väzbami na spomínané centrum. Aktivisti sa z propalestínskej demonštrácie presunuli k sídlu denníka, násilím sa dostali dnu a poničili priestory.

 

