RÍM - Talianska polícia v pondelok pri zásahu v oblasti mesta Brescia v Lombardsku zaistila tri trony nelegálnej zábavnej pyrotechniky, zadržala jednu osobu a 14 ľudí predvolala na výsluch. Informovala o tom agentúra ANSA.
Vo väčšine talianskych miest je odpaľovanie zábavnej pyrotechniky na Nový rok zakázané, mnohí Taliani ale tento zákaz porušujú. Polícia preto podniká záťahy s úmyslom zaistiť nelegálne ohňostroje. Pri jednom z nich v Pise zaistila 48 kilogramov pyrotechniky.
Predajcovia dávajú zábavnej pyrotechnike v Taliansku každý rok rôzne atraktívne názvy c cieľom zaujať mladých milovníkov hluku. V roku 2023 to bola tzv. Kvara Bomb pomenovaná po gruzínskom útočníkovi futbalového klubu SSC Neapol Chvičovi Kvaracchelijovi. Medzi ďalšie názvy zábavnej pyrotechniky podľa agentúry ANSA patrí COVID Bomb, Maradona Bomb či Pope Bomb.
V Neapole je každoročne najvyšší počet zranení a niekedy aj úmrtí počas osláv Nového roka. Tamojšie úrady oproti iným mestám zákaz používania ohňostrojov nevynucujú. V roku 2008 miestne ženy spustili kampaň „žiadny sex, ak odpáliš ohňostroj“. Dosiahli určitý úspech, pretože počet zranení v tom roku klesol približne o 100.