MIMORIADNY ONLINE Putin tvrdí, že Ukrajina je umelo vytvorený štát: Ruský útok poškodil budovy

KYJEV/MOSKVA - Ruské úrady v noci na dnes hlásili požiar v prístave Tymrjuk pri Azovskom mori. Podľa nich vznikol po útoku ukrajinských dronov, píše agentúra Reuters. Moskovský starosta Sergej Sobjanin podľa ruskej agentúry TASS uviedol, že ruská protivzdušná obrana zasahovala v noci na dnes proti ukrajinským dronom mieriacim na ruské hlavné mesto. Ukrajinské úrady v noci vyhlásili poplach v Kyjeve.
17:40 Ruský prezident Vladimir Putin v roku 2008 presviedčal vtedajšieho amerického prezidenta Georgea Busha mladšieho, že Ukrajina je umelo vytvorený štát s rozdelenou spoločnosťou, a varoval, že jej vstup do NATO by viedol k dlhodobej konfrontácii Ruska so Západom, ako aj k rozpadu samotnej Ukrajiny. Vyplýva to z odtajneného prepisu ich rozhovoru ktoré zverejnil Archív národnej bezpečnosti pri Univerzite Georgea Washingtona.
16:45 Snaha Spojených štátov o urovnanie konfliktu na Ukrajine má svoju dynamiku a bude potrebný kompromis, čo vývoj mierového procesu naznačuje, komentoval najnovší americký plán na ukončenie ruskej vojny proti susednej krajine predseda parlamentného zahraničného výboru Radek Vondráček (ANO). Podľa členky výboru Barbory Urbanovej (STAN) je hlavnou prekážkou mieru doteraz to, že Rusko na kompromis pristúpiť nechce, hoci je agresorom. Ďalší člen výboru Henrich Rajchl (SPD / PRO) naopak usudzuje, že Rusko nemá vzhľadom na situáciu na fronte na ústupky dôvod.
14:13 Ruské útoky dronmi na Ukrajine si v noci na štvrtok vyžiadali najmenej štyri obete na životoch a 19 zranených, oznámili ukrajinskí predstavitelia. Ministerstvo energetiky hlásilo po ruských úderoch množstvo odstávok a výpadkov elektriny po celej krajine. Na ruskej strane prišli pri ukrajinských útokoch o život traja ľudia. Informuje správa agentúry DPA.
14:05 Pápež Lev XIV. vo štvrtok pri prednesení tradičného požehnania Urbi et Orbi (Mestu Rím a svetu) vyzval Rusko a Ukrajinu, aby s pomocou medzinárodného spoločenstva našli odvahu na úprimný a priamy dialóg. Odsúdil tiež nepokoje a konflikty, ktoré sužujú iné časti sveta, a apeloval na solidaritu s ľuďmi v núdzi, ako sú migranti. Informovala o tom agentúra AFP a portál Vatican News.
14:00 Bezpilotné lietadlá SBU zasiahli námorný prístav Krasnodarský kraj, plynovú elektráreň Orenburg, uvádza zdroj.
12:46 Ruský prezident Vladimir Putin už poslal vianočné pozdravy svojmu americkému náprotivku Donaldovi Trumpovi, povedal vo štvrtok novinárom hovorca Kremľa Dmitrij Peskov. Putin podľa neho plánuje vo večerných hodinách telefonovať so svetovými lídrami, Trump ale medzi nimi nie je. Informovali o tom agentúry Reuters a TASS. „Prezident už Trumpovi zaželal veselé Vianoce a poslal mu pri tejto príležitosti odkaz,“ citovala ruská agentúra TASS Peskova. „Nedá sa predpokladať, že dnes dôjde k rozhovoru s Trumpom,“ dodal s tým, že Putin sa neskôr chystá telefonovať s vedúcimi predstaviteľmi nemenovaných štátov.
12:36 Pápež Lev XIV. dnes v tradičnom posolstve Mestu a svetu (Urbi et orbi) vyzval na modlitby za ukrajinský ľud sužovaný takmer štvorročnou vojnou a apeloval na zúčastnené strany konfliktu, aby s podporou medzinárodného spoločenstva našli odvahu k priamemu a vzájomne sa rešpektujúcemu dialógu. Pápež vyzval tiež na mier v ďalších ozbrojených konfliktoch vo svete, na solidaritu s migrantmi či s ľuďmi trpiacimi prírodnými katastrofami.
12:32 Rusko predložilo ponuku Francúzsku ohľadom väzneného francúzskeho vedca Laurenta Vinatiera, ktorému pre obvinenia zo špionáže hrozí 20 rokov väzenia, uviedol vo štvrtok hovorca Kremľa Dmitrij Peskov. Informuje o tom agentúra AFP. „Medzi našou a francúzskou stranou boli náležité kontakty. V skutočnosti, Francúzom bola ponúknutá dohoda v súvislosti s Vinatierom,“ povedal Peskov, pričom neposkytol žiadne podrobnosti o spomínanej ponuke. „Loptička je teraz na strane Francúzska,“ konštatoval hovorca Kremľa.
12:06 Moskva vo štvrtok dementovala správu agentúry Bloomberg o tom, že Rusko má v úmysle požadovať zásadné zmeny v najnovšej verzii amerického mierového plánu pre Ukrajinu. Informácie v článku agentúry, ktorý sa odvoláva na zdroj blízky Kremľu, označila hovorkyňa ruského ministerstva zahraničných vecí Marija Zacharovová za nepravdivé, uviedla agentúra TASS.
10:50 "(Ruský) útok poškodil administratívne a výrobné budovy a sklady. V niektorých z nich vypukli požiare," povedal k útoku v Odese šéf oblastnej vojenskej správy Oleh Kiper. Podľa neho pod troskami bola nájdená mŕtva osoba a dvaja ľudia boli zranení.
9:44 Ruské ministerstvo obrany dnes oznámilo, že ruská protivzdušná obrana cez noc zneškodnila 141 ukrajinských dronov, najmä blízko hraníc. Niekoľko dronov zostrelila ale aj nad Moskvou, uviedol jej starosta Sergej Sobjanin. Kvôli útokom ruských dronov bol v noci vyhlásený poplach na rade miest Ukrajiny vrátane metropoly Kyjeva, jeden človek zomrel podľa miestnych úradov pri ďalšom ruskom útoku na prístav Odesa, informoval ruskojazyčný web stanice BBC.
8:43 USA odtajnili prepisy rozhovorov medzi Putinom a Bushom z rokov 2001 a 2008. „Ukrajina je umelo vytvorený komplexný štát,“ píše sa. Doslovné prepisy boli uverejnené na webovej stránke Národného archívu bezpečnosti. Informuje o tom NEXTA na soicálnej sieti X.
6:58 Po nedávnom útoku ruskej armády na prístav Pivdennyj v Odeskej oblasti na juhu Ukrajiny došlo k úniku slnečnicového oleja do mora. V dôsledku toho uhynuli desiatky vtákov, informuje agentúra Reuters.
6:55 Ruský prezident Vladimir Putin v novoročnom posolstve adresovanom vodcovi Kim Čong-unovi vychvaľoval „neporaziteľné priateľstvo“ so Severnou Kóreou, informovali vo štvrtok štátne médiá KĽDR citované agentúrou AFP. V liste Putin ocenil účasť severokórejských vojakov, ktorí pomáhali ruskej armáde bojovať proti Ukrajine, a uviedol, že sa tým potvrdila existencia „bojového bratstva“ medzi oboma krajinami.
Podľa úradov v Krasnodarskom kraji na juhu Ruska v prístave Tymrjuk horia dve nádrže. Požiar pokrýva plochu 2000 metrov štvorcových a zatiaľ nespôsobil žiadne obete. O úderoch na tento prístav ruské úrady informovali už v predchádzajúcich týždňoch.
V noci na dnes moskovský starosta Sobjanin niekoľkokrát informoval o zásahoch ruskej protivzdušnej obrany proti ukrajinským bezpilotným prostriedkom, ktoré podľa starostu mierili na hlavné ruské mesto. Podľa Sobjanina boli drony obranou zničené. Podrobnejšie informácie o obetiach či škodách neuviedol.
Podľa ukrajinskej tlače kvôli aktivitám dronov úrady vyhlásili v noci na dnes poplach v Kyjeve a okolí. Ani v tomto prípade nie sú bližšie informácie o možných škodách či obetiach. Ukrajina opakovane čelí nočným úderom zo strany Ruska za použitia rakiet a bezpilotných prostriedkov.