USA podnikli odvetný nálet: Zahynuli členovia Islamského štátu vrátane veliteľa dronovej bunky

BEJRÚT - Najmenej päť členov džihádistickej organizácie Islamský štát (IS) vrátane veliteľa bunky zodpovedajúcej za drony zahynuli v noci na sobotu počas amerického náletu, ktorý USA podnikli ako odvetu za útok, čo minulý víkend pripravil o život troch Američanov. Uviedlo to Sýrske pozorovateľské centrum pre ľudské práva (SOHR). Informuje o tom agentúra AFP.
Útok z 13. decembra v stredosýrskom meste Palmýra uskutočnil podľa Washingtonu osamotený strelec z IS, ktorý zabil dvoch amerických vojakov a jedného civilistu. Centrálne velenie USA (CENTCOM) - veliteľstvo ministerstva obrany USA zodpovedné za oblasť Severnej Afriky, Stredného východu a Strednej Ázie, oznámilo, že USA v rámci odvety zaútočili na „vyše 70 cieľov vo viacerých lokalitách v strednej Sýrii bojovými lietadlami, útočnými helikoptérami a delostrelectvom“.
Riaditeľ SOHR Rámí Abdal Rahmán pre AFP potvrdil, že v provincii Dajr az-Zaur na východe Sýrie pri útoku USA zahynulo päť členov IS vrátane veliteľa bunky zodpovednej za drony v danej oblasti. Zdroj zo sýrskych bezpečnostných síl pod podmienkou anonymity pre agentúru AFP uviedol, že americké útoky boli zamerané na bunky IS v rozsiahlej sýrskej púšti Badía vrátane provincií Homs, Dajr az-Zaur a Rakka, a že pozemné operácie neboli podniknuté.
Väčšina cieľov sa podľa tohto zdroja nachádzala v horskej oblasti severne od Palmýry vrátane smerom na Dajr az-Zaur. Americký prezident Donald Trump v nadväznosti na zabitie troch Američanov v Sýrii uviedol, že „ide o útok proti Spojeným štátom a Sýrii“ a bude mu nasledovať „veľmi vážna odveta“, pripomína AFP.