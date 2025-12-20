Sobota20. december 2025, meniny má Dagmara, zajtra Bohdan, Noel

USA podnikli odvetný nálet: Zahynuli členovia Islamského štátu vrátane veliteľa dronovej bunky

Ilustračné foto
Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)
© Zoznam/ © Zoznam/
TASR

BEJRÚT - Najmenej päť členov džihádistickej organizácie Islamský štát (IS) vrátane veliteľa bunky zodpovedajúcej za drony zahynuli v noci na sobotu počas amerického náletu, ktorý USA podnikli ako odvetu za útok, čo minulý víkend pripravil o život troch Američanov. Uviedlo to Sýrske pozorovateľské centrum pre ľudské práva (SOHR). Informuje o tom agentúra AFP.

Útok z 13. decembra v stredosýrskom meste Palmýra uskutočnil podľa Washingtonu osamotený strelec z IS, ktorý zabil dvoch amerických vojakov a jedného civilistu. Centrálne velenie USA (CENTCOM) - veliteľstvo ministerstva obrany USA zodpovedné za oblasť Severnej Afriky, Stredného východu a Strednej Ázie, oznámilo, že USA v rámci odvety zaútočili na „vyše 70 cieľov vo viacerých lokalitách v strednej Sýrii bojovými lietadlami, útočnými helikoptérami a delostrelectvom“.

Riaditeľ SOHR Rámí Abdal Rahmán pre AFP potvrdil, že v provincii Dajr az-Zaur na východe Sýrie pri útoku USA zahynulo päť členov IS vrátane veliteľa bunky zodpovednej za drony v danej oblasti. Zdroj zo sýrskych bezpečnostných síl pod podmienkou anonymity pre agentúru AFP uviedol, že americké útoky boli zamerané na bunky IS v rozsiahlej sýrskej púšti Badía vrátane provincií Homs, Dajr az-Zaur a Rakka, a že pozemné operácie neboli podniknuté.

Väčšina cieľov sa podľa tohto zdroja nachádzala v horskej oblasti severne od Palmýry vrátane smerom na Dajr az-Zaur. Americký prezident Donald Trump v nadväznosti na zabitie troch Američanov v Sýrii uviedol, že „ide o útok proti Spojeným štátom a Sýrii“ a bude mu nasledovať „veľmi vážna odveta“, pripomína AFP.

Viac o téme: útok USASýriaIslamský štát (IS)
Nahlásiť chybu

Súvisiace články

Poľsko začne vyrábať protipechotné
Poľsko začne vyrábať protipechotné míny! Systémy Patriot dosiahli plnú operačnú pripravenosť
Zahraničné
Nemecko vyzbrojuje: Parlament schválil
Nemecko vyzbrojuje: Parlament schválil nákupy pre armádu v hodnote približne 50 miliárd eur
Zahraničné
Izraelská armáda zaútočila v
ŠOKUJÚCE tvrdenie izraelskej armády: V Gaze mali zabiť kľúčového veliteľa Hamasu!
Zahraničné
VFA-213 na palube USS
Napätie pri Venezuele: USA vyslali stíhačky najbližšie k hraniciam, Maduro varuje
Zahraničné

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

Kultová rozprávka mala namále! Princ Trávníček po rokoch priznáva: Popolušku nechcel nikto natočiť
Kultová rozprávka mala namále! Princ Trávníček po rokoch priznáva: Popolušku nechcel nikto natočiť
Prominenti
Vratko Sirági je milovník GÝČU, domov má vysvietený ako z filmu: Toto nemohol spraviť sám!
Vratko Sirági je milovník GÝČU, domov má vysvietený ako z filmu: Toto nemohol spraviť sám!
Prominenti
Výstava Detský svet v Západoslovenskom múzeu v Trnave
Výstava Detský svet v Západoslovenskom múzeu v Trnave
Správy

Domáce správy

MIMORIADNE Vážna nehoda na
MIMORIADNE Vážna nehoda na D1: Za volantom mal sedieť vysoký policajný funkcionár! Išiel s majákom
Domáce
Danko položil Lajčákovi ostrú
Danko pritvrdzuje v kauze Epstein! Žiada od Lajčáka jasné odpovede! Aké dostával peniaze a výhody?
Domáce
Český turista uviazol na
Český turista uviazol na tatranskom štíte: Na vrchole Zadného Ľadového museli zasahovať záchranári
Domáce
AKTUÁLNE NEHODA na diaľnici: Havaroval vysoký policajný funkcionár, mal zapnuté výstražné zariadenie
AKTUÁLNE NEHODA na diaľnici: Havaroval vysoký policajný funkcionár, mal zapnuté výstražné zariadenie
Bratislava

Zahraničné

USA podnikli odvetný nálet:
USA podnikli odvetný nálet: Zahynuli členovia Islamského štátu vrátane veliteľa dronovej bunky
Zahraničné
Malajzijská polícia zasadila úder
Malajzijská polícia zasadila úder drogovej mafii: Zaistila kokaín a drogy za 375 miliónov dolárov!
Zahraničné
AKTUALIZOVANÉ Jeffrey Epstein a Michael
Šokujúce zábery z novo zverejnených Epsteinovych spisov: Ďalšie známe osobnosti! Napríklad aj Michael Jackson
Zahraničné
Tragédia v Indii: Slony
Tragédia v Indii: Slony skončili pod kolesami osobného vlaku! Sedem ich zahynulo, mláďa bojuje o život
Zahraničné

Prominenti

Kultová rozprávka Tri oriešky
Kultová rozprávka mala namále! Princ Trávníček po rokoch priznáva: Popolušku nechcel nikto natočiť
Domáci prominenti
Peter Greene
ZÁHADNÁ SMRŤ herca (†60) z Pulp Fiction: Miesto bolo zaliate krvou... Na tele mal zranenia!
Zahraniční prominenti
Zdena Studenková
Herečka Zdena Studenková o svojom najväčšom strachu: Niečo, čoho sa desíme zrejme všetci
Domáci prominenti
Aktuálne FOTO vnútri! Kanye West, Bianca Censori
Je snáď chorá? Šokujúci vzhľad Biancy Censori... Takto na ňu nie ste zvyknutí!
Zahraniční prominenti

Zaujímavosti

Dobrodružstvá v SeaWorld Adventure
NAJSMUTNEJŠIA kosatka sveta nie je len prezývka: V zajatí žije už viac než 50 rokov! Ľudia jej vzali slobodu
Zaujímavosti
Hviezdou slávnej fotografie má
Hviezdou slávnej fotografie má byť slovenský rodák: Jedna vec však nesedí
dromedar.sk
Cítite únavu už hodinu
Cítite únavu už hodinu po jedle? Možno robíte TÚTO CHYBU! Odborníci varujú, pozor by si mali dať najmä DIABETICI
Zaujímavosti
Vedci skúmali biologický vek:
Vedci skúmali biologický vek: Prekvapilo ich, čo NAŠLI v krvi! Telo môže starnúť POMALŠIE než ukazuje kalendár
Zaujímavosti

Dobré správy

Nenápadné vidiecke kostoly v
Na Slovensku ich pozná ešte stále len málo ľudí: Počuli ste už o nich?
hashtag.sk
Významná správa pre jednu
Významná správa pre jednu stanicu, dôležitá novinka sa týka trasy z Bratislavy
trnava.zoznam.sk
Ako trávia deti voľný
Realita aj na Slovensku? Nový prieskum ukázal, ako trávia deti voľný čas
Domáce
Slováci sa pýtali, odborníci
Slováci majú pri hypotéke nárok na zľavu: Počuli ste už o tomto bonuse od štátu?
openiazoch.sk

Ekonomika

20 najtypickejších vianočných darčekov Slovákov: Dokážete spoznať známe značky podľa loga? Otestujte sa! (kvíz)
20 najtypickejších vianočných darčekov Slovákov: Dokážete spoznať známe značky podľa loga? Otestujte sa! (kvíz)
Obchod, aký sa len tak nevidí: Slováci kúpili fabriku v Nemecku, chystajú masívnu expanziu na Západe!
Obchod, aký sa len tak nevidí: Slováci kúpili fabriku v Nemecku, chystajú masívnu expanziu na Západe!
Pozor novinka: V obchodoch sa budeme stretávať s týmto novým oznamom!
Pozor novinka: V obchodoch sa budeme stretávať s týmto novým oznamom!
Banky sa bijú o klientov: Za koľko si viete zobrať hypotéku a čo urobí so splátkou nižší úrok? (kalkulačka)
Banky sa bijú o klientov: Za koľko si viete zobrať hypotéku a čo urobí so splátkou nižší úrok? (kalkulačka)

Varenie a recepty

Nebo v hube - kakaové kolieska s poctivým maslovým krémom
Nebo v hube - kakaové kolieska s poctivým maslovým krémom
Chýba vám vianočné pečivo? 24 receptov na najžiadanejšie vianočné kolieska vás zachránia.
Chýba vám vianočné pečivo? 24 receptov na najžiadanejšie vianočné kolieska vás zachránia.
Najlepší maslový krém: Overený recept, zachráni vianočné pečenie
Najlepší maslový krém: Overený recept, zachráni vianočné pečenie
Výber receptov
Losos wellington: Vianočné menu v špeciálnom šate
Losos wellington: Vianočné menu v špeciálnom šate
Losos

Šport

V stíhačke znovu potešila Slovensko: Bátovská Fialková s ďalším fantastickým výsledkom
V stíhačke znovu potešila Slovensko: Bátovská Fialková s ďalším fantastickým výsledkom
Biatlon
VIDEO Brutálny knokaut! Jake Paul dostal desivý náklad, Anthony Joshua mu dolámal sánku
VIDEO Brutálny knokaut! Jake Paul dostal desivý náklad, Anthony Joshua mu dolámal sánku
Box
Veľký deň pre Rakúsko! Hviezdna Vonnová znovu žiarila, nečakaná senzácia na druhom mieste
Veľký deň pre Rakúsko! Hviezdna Vonnová znovu žiarila, nečakaná senzácia na druhom mieste
Lyžovanie
Nevídaná novinka: Nitra pripravila to, čo ešte žiadny slovenský klub pred ňou nespravil
Nevídaná novinka: Nitra pripravila to, čo ešte žiadny slovenský klub pred ňou nespravil
Tipsport liga

Auto-moto

VIDEO: Toto by ste zažiť nechceli. Lietadlo mu zosadlo rovno na hlavu
VIDEO: Toto by ste zažiť nechceli. Lietadlo mu zosadlo rovno na hlavu
Zaujímavosti
Volkswagen odštartoval vlastnú výrobu batérií pre elektrické autá
Volkswagen odštartoval vlastnú výrobu batérií pre elektrické autá
Ekonomika
TEST: Kia EV3 – rozumný elektromobil ideálnych rozmerov
TEST: Kia EV3 – rozumný elektromobil ideálnych rozmerov
Klasické testy
Na sviatky chcú prísť domov všetci. Nielen ty
Na sviatky chcú prísť domov všetci. Nielen ty
Doprava

Kariéra a motivácia

Objavte zimný raj: Tipy, kde si užijete dovolenku bez starostí a na chvíľu zabudnete na prácu
Objavte zimný raj: Tipy, kde si užijete dovolenku bez starostí a na chvíľu zabudnete na prácu
Práca a voľný čas
Šéf vám nikdy nepovie túto pravdu. Ak ju nepochopíte včas, môže vás stáť kariéru
Šéf vám nikdy nepovie túto pravdu. Ak ju nepochopíte včas, môže vás stáť kariéru
Kariérny rast
Jedna veta a máte po šanci. Týchto 7 viet v životopise vás okamžite vyradí z výberu
Jedna veta a máte po šanci. Týchto 7 viet v životopise vás okamžite vyradí z výberu
CV a motivačný list
Ako digitálny detox po práci môže posunúť vašu kariéru?
Ako digitálny detox po práci môže posunúť vašu kariéru?
Motivácia a produktivita

Technológie

„Nie je to len ďalšia raketa.“ Americká spoločnosť Long Wall predstavila interceptor Cyclops. Rieši jeden z najväčších problémov súčasných konfliktov
„Nie je to len ďalšia raketa.“ Americká spoločnosť Long Wall predstavila interceptor Cyclops. Rieši jeden z najväčších problémov súčasných konfliktov
Armádne technológie
Vedec z top AI firmy varuje: Najbližšie roky môžu rozhodnúť, či ľudia prídu o kontrolu. Umelá inteligencia sa blíži k bodu, odkiaľ niet návratu
Vedec z top AI firmy varuje: Najbližšie roky môžu rozhodnúť, či ľudia prídu o kontrolu. Umelá inteligencia sa blíži k bodu, odkiaľ niet návratu
Umelá inteligencia
Nakupuješ online? Pozor na novú techniku, ktorou sa ti hacker vie dostať do telefónu. Toto tu ešte nebolo
Nakupuješ online? Pozor na novú techniku, ktorou sa ti hacker vie dostať do telefónu. Toto tu ešte nebolo
Bezpečnosť
Toto nie je test ani cvičenie. USA na Blízkom východe po prvý raz nasadili jednosmerný útočný dron priamo z lode
Toto nie je test ani cvičenie. USA na Blízkom východe po prvý raz nasadili jednosmerný útočný dron priamo z lode
Armádne technológie

Bývanie

Klasický plyn či moderná indukcia? Preskúmali sme 4 cenovo dostupné sporáky pre bežné domácnosti
Klasický plyn či moderná indukcia? Preskúmali sme 4 cenovo dostupné sporáky pre bežné domácnosti
Ani by ste neuvedomili, že má len 13 m2! Optický klam vytvorili tak dobre, že ľudia narážali do zrkadla
Ani by ste neuvedomili, že má len 13 m2! Optický klam vytvorili tak dobre, že ľudia narážali do zrkadla
7 dizajnérskych trendov zo sociálnych sietí, ktoré môžu pokaziť dojem a zničiť nábytok. Na ktoré rady si treba dať pozor?
7 dizajnérskych trendov zo sociálnych sietí, ktoré môžu pokaziť dojem a zničiť nábytok. Na ktoré rady si treba dať pozor?
Tradičná storočná chalupa vyzerá navonok ako za starých čias. Interiér však poňali inak a zrejme vás prekvapí
Tradičná storočná chalupa vyzerá navonok ako za starých čias. Interiér však poňali inak a zrejme vás prekvapí

Pre kutilov

Používate elektrické ohrievače? Pozor na tieto fatálne chyby, robí ich doma takmer každý
Používate elektrické ohrievače? Pozor na tieto fatálne chyby, robí ich doma takmer každý
Vykurovanie
Vianočné dobroty ne/tradične – slávnostná medová edícia (4.časť)
Vianočné dobroty ne/tradične – slávnostná medová edícia (4.časť)
Recepty
Kompostovanie v domácnosti aj bez zápachu? Tieto červy vám to uľahčia na maximum!
Kompostovanie v domácnosti aj bez zápachu? Tieto červy vám to uľahčia na maximum!
Záhrada
Vianočné dobroty ne/tradične – orechová edícia (3. časť)
Vianočné dobroty ne/tradične – orechová edícia (3. časť)
Recepty

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Sexsymbol 90-tych rokov, Pamela Anderson: Prelomila mlčanie o svojom „intímnom“ romániku s Liamom Neesonom
Zahraničné celebrity
Sexsymbol 90-tych rokov, Pamela Anderson: Prelomila mlčanie o svojom „intímnom“ romániku s Liamom Neesonom
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
MIMORIADNE Vážna nehoda na
Domáce
MIMORIADNE Vážna nehoda na D1: Za volantom mal sedieť vysoký policajný funkcionár! Išiel s majákom
Danko položil Lajčákovi ostrú
Domáce
Danko pritvrdzuje v kauze Epstein! Žiada od Lajčáka jasné odpovede! Aké dostával peniaze a výhody?
Timon Gaál fotografovanie miluje.
Domáce
Vášnivý cestovateľ a milovník histórie: FOTO Do dospelosti navštívil všetkých 7 divov sveta
Jeffrey Epstein a Michael
Zahraničné
Šokujúce zábery z novo zverejnených Epsteinovych spisov: Ďalšie známe osobnosti! Napríklad aj Michael Jackson

Ďalšie zo Zoznamu