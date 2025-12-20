Masívna migračná vlna pri Grécku: Pobrežná stráž zachránila pri Kréte takmer 540 migrantov na rybárskej lodi

ATÉNY - Grécka pobrežná stráž v piatok zachránila 539 migrantov na rybárskej lodi južne od ostrova Kréta. Ide o jednu z najväčších skupín migrantov, ktorá sa v uplynulých mesiacoch usilovala dostať do Grécka. Informujú o tom agentúry AFP a Reuters.
Hovorkyňa pobrežnej stráže uviedla, že osoby zachránila hliadková loď Európskej agentúry pre pohraničnú a pobrežnú stráž (Frontex) pri najjužnejšom gréckom ostrove Gavdos v Líbyjskom mori. Pobrežná stráž podľa hovorkyne dosiaľ zistila, že na palube lode boli ľudia pochádzajúci z Bangladéša, Egypta, Eritrei, Pakistanu, Somálska, Sudánu a palestínskych území.
Osoby prevezú do krétskeho mesta Rethymno. Na základe štandardného postupu EÚ všetci z nich podstúpia zdravotné prehliadky predtým, než orgány vybavia ich žiadosti o azyl. Hovorkyňa dodala, že nie je známe, z akého prístavu loď s migrantami vyplávala. AFP konštatuje, že v uplynulom roku sa migranti z Líbye snažia dostať na Krétu, aby vstúpili na územie štátov EÚ.