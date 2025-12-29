Sudánsky al-Fášir pod RSF: Civilisti žijú bez vody a hygieny v nehumánnych podmienkach

CHARTÚM - Civilisti, ktorí zostali v sudánskom meste al-Fášir po tom, ako ho dobyli tamojšie polovojenské Sily rýchlej podpory (RSF), žijú bez prístupu k vode a hygienickým zariadeniam. V rozhovore pre agentúru AFP to v pondelok uviedla koordinátorka humanitárnej pomoci Organizácie Spojených národov (OSN) Denise Brownová.
Al-Fášir padol do rúk RSF v októbri po viac ako 500 dňoch obliehania. Humanitárny tím OSN mohol minulý piatok po takmer dvoch rokoch toto miesto nakrátko navštíviť. Podľa AFP sprevádzali obsadenie mesta rozsiahle masakre, ktoré zahŕňali mučenie a sexuálne násilie. Satelitné snímky, ktoré agentúra preskúmala, tiež údajne ukazujú miesta podobajúce sa na masové hroby.
OSN plánuje obnovu pomoci pre preživších
Brownová v rozhovore potvrdila, že situáciu v meste budú vyšetrovať experti na ľudské práva a jej úrad sa bude zameriavať na obnovenie pomoci pre tých, ktorí nepokoje prežili. Al-Fášir podľa Brownovej zostáva „epicentrom ľudského utrpenia“ v Sudáne a „je len tieňom svojej bývalej podoby“. Koordinátorka sa tiež domnieva, že v meste sa aj napriek nedostatku dôkazov nachádza viacero zadržaných osôb.
Zničené mesto
„Zatiaľ nemáme dostatok informácií, aby sme mohli určiť, koľko ľudí tam zostalo, ale vieme, že veľká časť mesta je zničená. Ľudia, ktorí tam zostali, prišli o svoje domovy... (a) žijú v neistých podmienkach,“ varovala Brownová.
„Niektorí z nich v opustených budovách. Niektorí... vo veľmi primitívnych podmienkach, pod plastovými plachtami, bez hygienických zariadení, bez vody. Sú to teda veľmi nedôstojné a nebezpečné podmienky,“ dodala koordinátorka.
Misijná návšteva
Jej tím navštívil v piatok miestnu nemocnicu a niektoré opustené priestory OSN po „tvrdých rokovaniach“ s RSF. „Bola to misia, ktorej cieľom bolo otestovať, či dokážeme bezpečne dostať našich ľudí dovnútra a von, pozrieť sa, čo zostalo z mesta, kto tam zostal a aká je ich situácia,“ priblížila.
Vojna medzi RSF a sudánskou armádou sa začala v apríli 2023. V dôsledku tohto konfliktu zomreli desaťtisíce ľudí a približne 11 miliónov ďalších muselo opustiť svoje domovy. OSN situáciu v krajine vyhlásila za „najhoršiu humanitárnu katastrofu na svete“, pripomína AFP.