Výbuch pri hliadke skončil tragédiou: Šesť policajtov mŕtvych po útoku na severozápade Pakistanu

ISLAMABÁD - Šesť policajtov v pondelok zahynulo pri výbuchu bomby umiestnenej na ceste na severozápade Pakistanu v provincii Chajbar Paštúnchwá hraničiacej s Afganistanom. Cieľom útoku bolo policajné vozidlo, uviedla tamojšia polícia. Informuje o tom agentúra AP.
Medzi obeťami aj šéf miestnej polície, ktorý bol v čase útoku na bežnej hliadke. Pakistanský minister vnútra Mohsín Naqví odsúdil tento útok a uctil si pamiatku zabitých policajných príslušníkov. Vo svojom vyhlásení vyjadril sústrasť rodinám obetí a uviedol, že títo policajti „obetovali svoje životy za mier v krajine a že na ich obetu sa nikdy nezabudne“.
K zodpovednosti za útok sa bezprostredne neprihlásila žiadna skupina. AP konštatuje, že podozrenie pravdepodobne padne na zakázanú pakistanskú vetvu hnutia Taliban (Tehríke Tálibán Pákistán - TTP), ktorá v uplynulých mesiacoch zintenzívnila útoky na civilistov a bezpečnostné zložky.
Nárast útokov po návrate Talibanu
Pakistanské úrady tvrdia, že zvýšenie počtu útokov nastalo po návrate Talibanu k moci v Afganistane v roku 2021. Nárast násilia hlásili predovšetkým z pohraničných regiónov, kde útočí TTP. Islamabad obviňuje svojho západného suseda z toho, že umožňuje, aby sa jeho územie využívalo na útoky proti Pakistanu. Taliban takéto obvinenia popiera.
Vzťahy medzi Afganistanom a Pakistanom sú naďalej napäté, pričom toto napätie eskalovalo minulý rok v októbri, keď afganskí predstavitelia obvinili Islamabád z explózií v Kábule. Po následných cezhraničných zrážkach sa strany 19. októbra dohodli na prímerí sprostredkovanom Katarom. Prímerie je naďalej v platnosti, no nedávne rozhovory predstaviteľov Afganistanu a Pakistanu v tureckom Istanbule sa skončili bez dosiahnutia pokroku, konštatuje AP.