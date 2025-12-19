Obrovská tragédia: Po páde z okna paneláku zomrel desaťročný chlapec

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)
PRAHA - Po páde z okna panelového domu na pražskom Chodove zomrel dnes popoludní desaťročný chlapec. Podľa hovorkyne záchranárov Jany Poštovej utrpel ťažké zranenia, nepomohla ani dlhá resuscitácia. Polícia zisťuje okolnosti prípadu, povedal ČTK jej hovorca Ján Rybanský.
Nešťastie sa stalo na Doubravickej ulici. "Okamžite po páde začala operátorka záchranárov so svedkami na mieste asistovanú resuscitáciu. V nej potom desiatky minút pokračovali záchranári, ktorí na miesto dorazili veľmi rýchlo. Chlapcove zranenia boli ale veľmi vážne," povedala Poštová s tým, že hoch spadol z veľkej výšky. "Vzhľadom na vek dieťaťa nebudeme momentálne poskytovať ďalšie informácie," uviedol Rybanský.