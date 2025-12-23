SMRŤ manželského páru (†50, †49) po ranách nožom: Tragédia v Brunovciach náhle spravila z dvoch detí siroty!

BRUNOVCE - Príchod vianočných sviatkov bude mať v Brunovciach už zrejme navždy horkú príchuť. Blízkym bude navždy pripomínať tragédiu, pri ktorej prišli o život manželia vo veku 49 a 50 rokov. Staršia Miriam pravdepodobne podľahla ranám Dušana, ktorý držal v ruke nôž a mamu mala dokonca brániť jej dcéra!
Detaily predvianočnej tragédie v Brunovciach pri Piešťanoch priniesol Nový čas. Veľmi smutné udalosti z dediny neďaleko Piešťan už obleteli Slovensko začiatkom týždňa. Z nedele na pondelok tam totiž došlo k smrti manželského páru pár desiatok minút po sebe. So zranením skončila aj dcéra tohto páru, ktorá sa zotavuje v blízkosti lekárov.
Obrovská tragédia pred Vianocami pri Trenčíne: Útok nožom, obaja rodičia zomreli, dcéra je vážne zranená!
Bránila mamu vlastným telom
O pomoc mala volať práve dcéra s tým, že jej 49-ročný otec Dučan mal po polnoci z nedele na pondelok napadnúť manželku Miriam vo veku 50 rokov. Urobil to s nožom v ruke. O dráme svedčí aj fakt, že dcéra sa mala postaviť na obranu jej matky. Aj tá skončila s krvavými ranami. Po príchode záchranárov sa už dala len konštatovať smrť 50-ročnej Miriam. Dcérin otec Dušan bol zrejme ešte v tom čase nažive, no podľa všetkého mal nôž obrátiť po sebe a už v tom čase vážne krvácal.
"V nočných hodinách došlo v rodinnom dome v obci Brunovce k tragickej udalosti. Operačný dôstojník vyslal na miesto policajné hliadky," reagovala polícia na sociálnej sieti. Po príchode štátnych orgánov na miesto činu mala byť všade krv a muž mal nôž obrátiť proti sebe. Záchranari začali s bojom o jeho život, ale nepodarilo sa im to. Dušan zomrel počas prevozu do nemocnice.
"Neplnoletý pacient bol transportovaný do nemocnice s viacerými poraneniami zápästia," reagovala na tento prípad hovorkyňa Operačného strediska Záchrannej zdravotnej služby Petra Klimešová. Denník tvrdí, že dievča sa pravdepodobne postavilo medzi nôž, ktorý držal v ruke Dušan a vlastnú matku. Podľa všetkého je maloletá hospitalizovaná v piešťanskej nemocnici už mimo ohrozenia života.
Milá rodina bez problémov, reagovala susedka
V dome mala byť v čase skutku len jedno z detí. Druhá dcéra manželského páru má vraj študovať v zahraničí. Obidve tak teraz zostali siroty. Všetko sa to stalo navyše veľmi krátko pred najväčšími sviatkami roka. Reagovali aj susedia, ktorí boli často v blízkosti ich domu. "Bola to slušná rodina. Veľa nechodili von, boli skôr utiahnutí, ale veľmi milí. S nikým nemali problémy. Ja som sa s Miriam stretávala v potravinách, veľa nehovorila, ale bola veľmi milá. Ja neviem, či mu preskočilo, alebo čo. Viem, že on mal aj nejakú chorobu," tvrdila susedka denníku.