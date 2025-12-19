Nebezpečný vírus sa šíri už pred sviatkami: Odborníci varujú pred jedným z najhorších období v histórii

WASHINGTON - Sviatočné obdobie sa ešte len rozbieha, no vírus, ktorý spôsobuje prudké zvracanie a hnačky, už naberá na sile. Lekári upozorňujú, že tohtoročná sezóna môže patriť k najhorším za posledné roky.
Nezvyčajne skorý nárast prípadov
Norovírus, známy ako jedna z najčastejších príčin akútnych žalúdočno-črevných ťažkostí, sa začal šíriť skôr než zvyčajne. Už v polovici novembra zaznamenali zdravotníci výrazný nárast pozitívnych testov, čo naznačuje, že zima môže priniesť mimoriadne silnú vlnu infekcií.
Podľa údajov amerických Centier pre kontrolu a prevenciu chorôb (CDC) bolo v jednom novembrovom týždni pozitívnych takmer 14 percent testov, zatiaľ čo vlani v rovnakom období to bolo približne desať percent. Odborníci upozorňujú, že ide o hodnoty, ktoré presahujú bežný sezónny priemer.
Zimná choroba, ktorá prichádza skôr
Norovírus sa často označuje ako „zimná choroba zvracania“, pretože najviac prípadov sa objavuje medzi decembrom a marcom. Minulý rok dosiahla v decembri pozitivita testov až 25 percent, čo bol jeden z najvyšších zaznamenaných údajov.
To, že počet nakazených začína rásť už v novembri, samo o sebe nie je výnimočné. Tento rok však odborníkov znepokojuje rýchlosť nárastu a vysoké čísla, ktoré môžu signalizovať viac ohnísk nákazy než v predchádzajúcich sezónach.
Nový variant mení situáciu
Za rýchlejším šírením môže stáť aj nový kmeň norovírusu označovaný ako GII.17. Zatiaľ čo dlhé roky dominoval variant GII.4, aktuálne tvorí nový kmeň približne tri štvrtiny všetkých zaznamenaných epidémií. Ešte pred dvoma rokmi pritom predstavoval len menšiu časť prípadov.
Keďže norovírus sa rýchlo mení, veľká časť populácie nemá voči novým variantom vybudovanú imunitu. To umožňuje vírusu ľahšie sa šíriť a zasiahnuť väčší počet ľudí v krátkom čase.
Ako sa norovírus prejavuje
Infekcia sa zvyčajne ohlási náhle a nepríjemne. Medzi najčastejšie príznaky patria:
- nevoľnosť a prudké zvracanie,
- bolesti a kŕče brucha,
- vodnatá alebo kašovitá stolica,
- celková slabosť a únava,
- mierne zvýšená teplota,
- bolesti svalov.
Prvé ťažkosti sa objavujú spravidla 12 až 48 hodín po nákaze a trvajú jeden až tri dni. Aj po ústupe príznakov však môže človek vírus vylučovať ešte niekoľko týždňov, čo zvyšuje riziko ďalšieho šírenia.
Ako sa vírus prenáša
Norovírus patrí medzi najnákazlivejšie vírusy vôbec. Šíri sa najmä:
- potravinami, ak s nimi manipuluje nakazená osoba bez dôkladného umytia rúk,
- vodou, napríklad v prípade znečistených studní či bazénov,
- kontaminovanými povrchmi, keď sa mikroskopické častice rozšíria do okolia pri zvracaní.
K nákaze stačí, aby sa nepatrné množstvo častíc dostalo do úst – čo sa môže stať oveľa ľahšie, než si väčšina ľudí uvedomuje.
Čo robiť pri ochorení
Na norovírus neexistuje cielená liečba. Infekcia spravidla odoznie sama, no dôležitá je správna starostlivosť. Lekári odporúčajú:
- dopĺňať tekutiny, aby sa predišlo dehydratácii,
- oddychovať,
- konzumovať ľahko stráviteľnú stravu.
Lekársku pomoc treba vyhľadať v prípade, že chorý nedokáže piť, objavia sa príznaky ťažkej dehydratácie alebo ak ťažkosti pretrvávajú dlhšie než tri dni.
Prevencia je kľúčová
Zdravotníci zdôrazňujú, že panika nie je na mieste, no opatrnosť áno – najmä v školách, škôlkach, zariadeniach pre seniorov a v gastronómii. Po prekonaní ochorenia sa odporúča minimálne 48 hodín nepripravovať jedlo ani sa nestarať o iných.
Základom prevencie je dôkladné umývanie rúk mydlom a vodou po dobu aspoň 20 sekúnd, pravidelná dezinfekcia povrchov a zvýšená hygiena v kuchyni a kúpeľni.