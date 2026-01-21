Desivý návrat nebezpečnej choroby: Osýpky v USA sa vymkli kontrole! Stovky nakazených detí

WASHINGTON - Epidémia osýpok v Spojených štátoch sa naďalej šíri a počet prípadov v štáte Južná Karolína na juhovýchode USA presiahol 600, uviedli v utorok tamojšie úrady, informovala agentúra AFP.
V Južnej Karolíne bolo od minulého piatku hlásených 88 nových prípadov, uviedol v utorok štátny úrad verejného zdravotníctva. Celkový počet nakazených od zistenia prepuknutia nákazy na jeseň 2025 sa zvýšil na 646. Väčšina nakazených nebola očkovaná, uviedol úrad.
Prípady nákazy osýpkami boli identifikované na základných, stredných a vysokých školách, ako aj na dvoch univerzitách. Podľa amerického Centra pre kontrolu a prevenciu chorôb (CDC) boli osýpky detegované od začiatku roka v ôsmich ďalších štátoch americkej Únie. Tamojšie zdravotné orgány sa obávajú, že Spojené štáty by mohli stratiť svoj status krajiny „bez osýpok“, ktorý získali v roku 2000 po eradikácii tejto choroby očkovaním.
Od bežnej vyrážky k zápalu mozgu
Panamerická zdravotnícka organizácia má na apríl naplánované prehodnotenie statusu Spojených štátov a Mexika, ktoré tiež zažíva nárast prípadov nakazenia osýpkami. Kanada stratila svoj status v novembri 2025 po tom, čo v minulom roku zaznamenala viac ako 5000 prípadov. Osýpky spôsobujú u nakazených horúčku, príznaky respiračného ochorenia a kožné vyrážky. V závažných prípadoch môžu komplikácie, ako je zápal pľúc a zápal mozgu, viesť k závažným dlhodobým následkom i k smrti.
Nárast počtu nakazených súvisí s rastúcou nedôverou verejnosti voči vakcínam, a to aj v rozvinutých krajinách vrátane USA, ktoré čelia najvážnejšiemu prepuknutiu osýpok za posledných viac ako 30 rokov. V roku 2025 v USA zaznamenali viac než 2200 prípadov a tri úmrtia vrátane dvoch malých detí. Nárast infikovaných badať aj v roku 2026. Minister zdravotníctva USA Robert F. Kennedy Jr. je často obviňovaný, že k tejto zdravotnej kríze prispel tým, že ako skeptik v otázke používania vakcín šíril na verejnosti obavy z očkovania.