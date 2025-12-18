Štvrtok18. december 2025, meniny má Sláva, Slávka, zajtra Judita

Europoslanci odsúdili kroky Bieloruska proti Litve: Kritizujú aj Spojené štáty

TASR

ŠTRASBURG - Európsky parlament vo štvrtok odsúdil Bielorusko za vedenie eskalujúcej kampane koordinovaných hybridných útokov proti Litve a Európskej únii. Kritizovali okrem iného aj rozhodnutie Spojených štátov zmierniť sankcie voči Bielorusku. Informuje o tom tlačová správa EP.

Poslanci prijali uznesenie 438 hlasmi, 37 hlasovalo proti a 48 sa zdržalo. Text poukazuje na opakované narúšanie vzdušného priestoru Litvy bieloruskými dronmi a balónmi, ako aj na štátom podporované dezinformačné kampane, ekonomický nátlak a inštrumentalizovanú migráciu. Tieto akcie sú podľa poslancov „úmyselné, koordinované, nepriateľské a sú tiež súčasťou širšej stratégie pod vedením Ruska na podkopávanie EÚ, jej členských štátov a NATO“. „Uznesenie zdôrazňuje prudký nárast narušení vzdušného priestoru Bieloruska od roku 2024, čo predstavuje vážne riziko pre civilné letectvo, verejnú bezpečnosť a hospodárstvo,“ uvádza sa v tlačovej správe. Europoslanci vidia dôkazy, že drony boli nasadené „kontrolovaným spôsobom a v jednom prípade boli vybavené výbušninami“.

Poslanci tiež odsúdili odvetné zadržanie nákladných dopravcov z EÚ zo strany Bieloruska, ku ktorému došlo po tom, čo Litva po opakovaných narušeniach svojho vzdušného priestoru uzavrela hranice so susedným Bieloruskom. Kritizovali aj dlhodobé bieloruské využívanie migrácie ako politickej zbrane. EP vyjadril plnú solidaritu s Litvou a podporil jej právo prijať primerané opatrenia. Požaduje, aby Bielorusko ukončilo všetky svoje hybridné aktivity voči Litve, prepustilo zadržaných dopravcov a ich majetok, kompenzovalo spôsobené finančné straty a zabezpečilo bezpečnosť letectva a prekročenia hraníc. Kritiku vyjadrili aj voči rozhodnutiu USA čiastočne zrušiť sankcie voči Bielorusku a zopakovali, že „EÚ neuznáva legitimitu diktátora Alexandra Lukašenka“.

Výzva na posilnenie bezpečnosti EÚ

Poslanci vyzvali členské štáty Únie na uvalenie sankcií na bieloruských predstaviteľov, štátne a súkromné objekty a jednotlivcov zapojených do výroby a nasadzovania dronov a ostatných hybridných operácií zameraných na kritickú infraštruktúru, hospodárske činnosti a demokratické inštitúcie. Text ďalej vyzýva na silnejšiu spoluprácu medzi EÚ a NATO v oblasti bezpečnosti vzdušného priestoru a boja proti hybridným hrozbám, posilnený dohľad nad vzdušným priestorom a zlepšenie schopnosti boja proti dronom, zlepšenú výmenu spravodajských informácií a zvýšené investície do bezpečnosti východných hraníc EÚ a kritickej infraštruktúry.

Uznesenie tiež podporuje nové iniciatívy eurobloku ako Európska iniciatíva na obranu proti bezpilotným lietadlám a Eastern Flank Watch (Východná hladka). Trvá na potrebe hlbšej spolupráce EÚ s Ukrajinou v oblasti technológií bezpilotných lietadiel, systémov boja proti bezpilotným lietadlám, kybernetickej ochrany a odolnosti voči hybridným hrozbám. Poslanci zdôraznili aj potrebu boja EÚ proti bieloruským dezinformáciám, presadzovania medzinárodnej zodpovednosti za konanie Bieloruska a posilňovania spoločenskej odolnosti v celej EÚ.

