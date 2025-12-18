Pod Orbánom praská stolička, opozícia v Maďarsku naberá na sile! Jej líder kritizuje aj premiéra Roberta Fica

BUDAPEŠŤ/BRATISLAVA – Z posledných volebných prieskumov v Maďarsku jasne vyplýva, že opozícia naberá na sile. Najsilnejšia mimovládna strana Tisa má oproti Orbánovmu Fideszu náskok ôsmich percent. Opozícia sa snaží bojovať na všetkých frontoch. Na pôde EÚ vystúpila dokonca aj proti slovenskému premiérovi Robertovi Ficovi, ktorý udržiava s Orbánom priateľské vzťahy.
Podľa výsledkov volebného prieskumu v Maďarsku, by voľby v decembri vyhrala opozičná strana Tisza s lídrom Péterom Magyarom, ktorá by predbehla vládny Fidesz premiéra Viktora Orbána o celých 8 percentuálnych bodov. Prieskum verejnej mienky spravilo Výskumné centrum 21 so sídlom v Budapešti. Informuje o tom 24 hu.
Prieskum ovládla Tisza
Prieskum sa uskutočnil na vzorke 1 000 ľudí v dňoch medzi 12. a 16. decembrom. Mladí hlasovali cez online dotazník, ktorí im prišiel na mail, starších ako 65 rokov kontaktovali priamo zamestnanci výskumného centra. Zo všetkých opýtaných voličov by Fidesz získal 26 percent hlasov, zatiaľ čo Tisza až 34 percent.
Tisza vedie aj medzi voličmi, ktorí by určite išli voliť. Tam sa jej popularita dokonca zvýšila z 13 na 17 percent oproti novembru. V prepočte na mandáty by Tisza v parlamente získala 117 kresiel a Fidesz 72. Ostatné strany v očiach opýtaných voličov buď stagnujú, alebo mierne klesajú.
Oproti predchádzajúcemu mesiacu tak Tisza posilnila a Fidesz naopak stráca priazeň voličov. V porovnaní s letom a jeseňou tohto roku však nedochádza k výrazným zmenám.
Kritika vlády Roberta Fica na pôde EÚ
Líder maďarskej opozície Péter Magyar sa snaží presadzovať politický názor na všetkých frontoch. Na sociálnej sieti Facebook uverejnil príhovor maďarskej europoslankyne Gabrielly Gerzsenyiovej (Tisza), ktorá v Bruseli kritizovala novelu zákona slovenského premiéra Roberta Fica. Za spochybňovanie Benešových dekrétov hrozí po novom trest odňatia slobody na 6 mesiacov.
"Zatiaľ čo sa (premiér) Viktor Orbán hrá na vlastenca, našich maďarských krajanov žijúcich na Slovensku nechal napospas osudu. Podľa novely zákona v SR hrozí väzenie všetkým, ktorí sa odvážia verejne kritizovať Benešove dekréty. Sú to tie dekréty, ktoré trestajú maďarskú aj nemeckú menšinu. Viktor Orbán je všetko, len nie patriot!" uviedol Péter Magyar.
Maďarská strana Tisza ďalej uvádza, že dekréty naďalej zbavujú maďarské rodiny ich nároku na pôdu, a to výlučne z etnických dôvodov. Navyše teraz budú na Slovensku všetci kritici aj trestne stíhaní.
"Základné práva nemôžu fungovať na princípe selektívnosti. Európsky parlament zostáva dôveryhodný iba vtedy, pokiaľ uplatňuje na všetky členské krajiny rovnaký meter a nezatvára oči, keď niektorá z vlád obmedzuje slobodu prejavu a právo vlastniť majetok. Trestné stíhanie za vyslovenú kritiku Benešových dekrétov je jednoznačne v rozpore so základnými princípmi európskeho právneho štátu," vyhlásila Gerzsenyiová s tým, aby EP túto záležitosť prešetril a zaradil na program rokovania.