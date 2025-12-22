Pondelok22. december 2025, meniny má Adela, zajtra Nadežda, Naďa

Lotyšsko predlžuje zvýšenú ochranu svojej hranice s Bieloruskom

RIGA - Lotyšská vláda z bezpečnostných dôvodov opäť predĺžila posilnenú ochranu hraníc s Bieloruskom, tentoraz do polovice budúceho roka. Dôvodom tohto kroku je pokračujúci neúmerne vysoký počet pokusov o nelegálne prekročenie hraníc, oznámilo v utorok lotyšské ministerstvo vnútra. Informuje o tom agentúra DPA.

Osobitné nariadenie, ktorého platnosť už bola niekoľkokrát predĺžená - naposledy do konca tohto roka -, zostane v platnosti do 30. júna 2026. Lotyšskej pohraničnej stráži poskytuje okrem iného rozsiahlejšie právomoci. Ministerstvo uviedlo, že od 1. januára do 22. decembra tohto roka sa zabránilo viac ako 12.025 pokusom migrantov o nelegálne prekročenie štátnej hranice z Bieloruska.

Hoci je na lotyšsko-bieloruskej hranici postavený plot slúžiaci ako prekážka, stáva sa, že ho poškodia a na týchto miestach dochádza k nelegálnemu prekročeniu štátnej hranice. Z tohto dôvodu sa do konca roka 2026 plánuje vybavenie hranice dodatočnou technickou infraštruktúrou. „Vojna proti Ukrajine, ktorú iniciovalo Rusko a ktorú otvorene podporuje Bielorusko, by sa mala tiež hodnotiť ako ďalší rizikový faktor a možná motivácia Bieloruska pokračovať v úsilí o destabilizáciu situácie na štátnej hranici s Lotyšskom,“ konštatovalo lotyšské ministerstvo vnútra.

Lotyšsko má s Bieloruskom hranicu dlhú približne 172 kilometrov. Predstavitelia tohto pobaltského štátu tvrdia, že bieloruský prezident Alexandr Lukašenko organizuje prepravu migrantov na vonkajšiu hranicu EÚ s cieľom vyvíjať tlak na Západ.

