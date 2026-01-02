Rok 2026 bude podľa ministra Takáča rokom vypisovania výziev, aj zmien v legislatíve

BRATISLAVA - V roku 2026 by sa mali vypisovať výzvy z tzv. strategického plánu, mali by sa tiež prijať niektoré zmeny v slovenskej legislatíve. Uviedol to v rozhovore minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Richard Takáč (Smer-SD). Budúci rok bude podľa neho bojom aj o podobu budúcej Spoločnej poľnohospodárskej politiky (CAP) EÚ.
Výzvy na rok 2026
Začiatkom roka 2026 sa podľa neho budú vypisovať výzvy zo strategického plánu. „To je pre mňa priorita. Potom tam máme dokončenie projektu z Plánu obnovy cez Národné lesnícke centrum (NLC) pre štátne lesy, a to budovanie lesov odolných voči klíme. Predchádzajúce vlády Plánu obnovy pre sektor pôdohospodárstva ‚dali nulu‘, tak aspoň pri jeho revízii sa podarilo niečo zabezpečiť. Toto potrebujeme skončiť do júna roku 2026,“ spresnil.
V projekte NLC sa realizuje podľa Takáča výsadba odolnejších porastov. „Je tam výsadba nových porastov, je tam tiež čistenie plôch. Tento projekt je v sume asi 36 miliónov eur s daňou z pridanej hodnoty,“ priblížil.
Riešenie neznámych vlastníkov a špecifiká Slovenska
Úlohou budúceho roka sú podľa neho aj legislatívne zmeny. „Chceme vyriešiť neznámych, nezistených vlastníkov (pozemkov). Už konečne na to pripravujeme legislatívu. Slovensko je v tomto veľmi špecifické a problematické,“ podotkol.
„Spustili sme pozemkové úpravy - to tu tiež stálo štyri roky, nikto s tým nič nerobil, takže realizujeme 93 katastrálnych území. V roku 2026 ideme realizovať ďalších 120 katastrálnych území. Máme na to aj financie,“ poznamenal.
Najpodstatnejšou výzvou vo vzťahu k agrosektoru je podľa neho nová Spoločná poľnohospodárska politika EÚ a v nej v zásade menej financií pre agrosektor. „To sú úlohy, ktorým sa už teraz niekoľko mesiacov venujem a aj v roku 2026 sa tomu budem venovať. Najpodstatnejšie je to, koľko agrosektor dostane peňazí a či bude tie peniaze dostávať tak, ako ich dostával. Stropovanie priamych platieb je likvidácia 90 % fariem na Slovensku. To si nemôžeme dovoliť,“ dodal Takáč.