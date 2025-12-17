Devätnásť krajín EÚ vyzvalo Európsku komisiu: Chcú financovať TOTO

KODAŇ - Devätnásť členských krajín Európskej únie (EÚ) v stredu vyzvalo Európsku komisiu (EK) financovať takzvané návratové centrá v tretích krajinách pre neúspešných žiadateľov o azyl. Informuje správa agentúry AFP.
Schválili balík migračných opatrení
Ministri vnútra európskej dvadsaťsedmičky 8. decembra schválili balík migračných opatrení, ktorý zahŕňa aj zriaďovanie návratových centier a prísnejšie tresty pre migrantov, ktorí odmietajú opustiť územie členských štátov EÚ. Na financovanie centier vyzvali EK Rakúsko, Belgicko, Bulharsko, Chorvátsko, Cyprus, Česká republika, Dánsko, Estónsko, Fínsko, Nemecko, Grécko, Taliansko, Lotyšsko, Litva, Malta, Holandsko, Poľsko, Rumunsko a Švédsko.
„Krajiny EÚ konkrétne chcú, aby Komisia pomohla zabezpečiť financovanie okrem iného aj návratových centier, aby sa mohlo v budúcnosti vykonávať z prostriedkov EÚ,“ uviedlo vo vyhlásení dánske ministerstvo pre migráciu a integráciu. Dánsko z boja s nelegálnou migráciou spravilo jednu z hlavných tém počas svojho polročného predsedníctva Rady EÚ. „Práca stále nie je hotová a som rád, že sa už 19 krajín podpísalo pod list, v ktorom vyzývajú systém EÚ, aby poskytol diplomatickú a ekonomickú pomoc s cieľom zabezpečiť, aby sa nové a inovatívne riešenia, ako napríklad návratové centrá, stali realitou,“ uviedol dánsky minister pre migráciu a integráciu Rasmus Stoklund.
„Dánsko sa roky usilovne snaží presvedčiť ostatné európske krajiny o dánskych nápadoch, ako je presunutie spracovávania žiadostí o azyl mimo Európy, ako aj o iných nápadoch týkajúcich sa spolupráce s tretími krajinami mimo EÚ. Skupina krajín EÚ, ktoré podporujú takéto nové a inovatívne riešenia, sa neustále rozširuje,“ dodalo dánske ministerstvo.