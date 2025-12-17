Rázny krok: Dánsko chce zakázať nosenie odevov zakrývajúcich tvár aj na školách

KODAŇ - Dánska vláda v stredu navrhla rozšírenie zákazu nosenia odevov zahaľujúcich tvár na verejných priestranstvách aj pre školy a univerzity. Návrh zákona by mala v parlamente odprezentovať vo februári 2026. Píše správa agentúry AFP.
„Burky, nikáby a ďalšie odevy, ktoré zakrývajú ľuďom tváre, nemajú v dánskych triedach žiadne miesto,“ uviedol minister pre imigráciu a integráciu Rasmus Stoklund v oficiálnom vyhlásení. „Zákaz nosenia odevov zahaľujúcich tvár na verejných priestranstvách už existuje a mal by platiť aj pre vzdelávacie inštitúcie,“ dodal minister.
Podporujú ich v boji proti kultúre
„Týmto návrhom vysielame veľmi jasný signál najmä dievčatám a ženám z prisťahovaleckého prostredia, že ich podporujeme v boji proti kultúre cti a zastaraným normám,“ dodal Stoklund. Hovorca liberálnej strany Venstre (Ľavica) Hans Andersen uviedol, že „je nedánske, aby dievčatá a ženy sedeli úplne zahalené v triede, kde učitelia nemôžu vidieť tváre tých, ktorých učia“.
Zákaz nosenia takýchto odevov na verejných priestranstvách v Dánsku platí od roku 2018 a za porušenie hrozia pokuty. Podľa ľudskoprávnych aktivistov a náboženských skupín je diskriminujúci a označujú ho za porušenie slobody náboženstva a slobody voľby u žien. Jeho podporovatelia však argumentujú, že umožňuje moslimským prisťahovalcom lepšie sa integrovať do dánskej spoločnosti.