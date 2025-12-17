Streda17. december 2025, meniny má Kornélia, zajtra Sláva, Slávka

Rasistický škandál! Fínsky premiér sa ospravedlnil ázijským krajinám

Fínsky premiér Petteri Orpo
Fínsky premiér Petteri Orpo (Zdroj: SITA/Hannu Huttu/Lehtikuva via AP)
© Zoznam/ © Zoznam/
TASR

HELSINKI - Fínsky premiér Petteri Orpo sa v stredu ospravedlnil ázijským krajinám za rasistický škandál, do ktorého sa zapojili aj politici jednej z koaličných strán. Informuje správa agentúry Reuters.

Úradujúca Miss Fínska Sarah Dzafceová prišla o titul pre fotografiu na sociálnej sieti, ako si prstami naťahuje očné viečka. Gesto, ktoré sa bežne považuje za urážlivé a rasistické voči ľuďom východoázijského pôvodu bolo doplnené anglickým textom „eating with a Chinese“ (t. j. „jem s Číňanom“).

Príspevky neodrážajú fínske hodnoty

Dvaja členovia fínskeho parlamentu a jeden europoslanec za stranu Praví Fíni (Perussuomalaiset) si spravili na sieťach podobné fotografie. Strana oznámila, že o tom s nimi bude hovoriť vo štvrtok. Premiér sa v reakcii na škandál ázijským štátom ospravedlnil. „Tieto príspevky neodrážajú fínske hodnoty rovnosti a inklúzie. Naše posolstvo vo Fínsku a všetkým našim priateľom v zahraničí je, že vláda berie rasizmus vážne a je odhodlaná bojovať proti nemu,“ stálo v dokumente zverejnenom veľvyslanectvami Fínska v Číne, Japonsku a Južnej Kórei.

Viac o téme: RasizmusFínskoPolitikaPetteri Orpo
Nahlásiť chybu

Súvisiace články

Devätnásť krajín EÚ vyzvalo
Devätnásť krajín EÚ vyzvalo Európsku komisiu: Chcú financovať TOTO
Zahraničné
Vladimir Putin
Šokujúca správa o 350-tisíc ruských vojakoch pri hraniciach NATO vystrašila Európu: Nie je to pravda, reaguje Litva
Zahraničné
Fínsko modernizuje letectvo: Získalo
Fínsko modernizuje letectvo: Získalo prvú stíhačku F-35A: Posilní vzdušné sily NATO v dotyku s Ruskom
Zahraničné
Ilustračné foto
Eurokomisia navrhla modernizáciu energetickej infraštruktúry naprieč štátmi EÚ
Zahraničné

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

Tréner Weiss pred záverečným súbojom Slovana v KL: Hlavným cieľom v novom roku bude obhájiť titul
Tréner Weiss pred záverečným súbojom Slovana v KL: Hlavným cieľom v novom roku bude obhájiť titul
Zoznam TV
Hráč Slovana Nino Marcelli pred zápasom s Häckenom: Chceme sa s rokom rozlúčiť víťazne
Hráč Slovana Nino Marcelli pred zápasom s Häckenom: Chceme sa s rokom rozlúčiť víťazne
Zoznam TV
Tréner Vladimír Weiss pred posledným zápasom Slovana v Konferenčnej lige s BK Häcken
Tréner Vladimír Weiss pred posledným zápasom Slovana v Konferenčnej lige s BK Häcken
Zoznam TV

Domáce správy

Vodiči, pozor! Na celom
Vodiči, pozor! Na celom území Slovenska treba aj v noci počítať s hmlou
Domáce
Zmeny vlakovej dopravy v
Zmeny vlakovej dopravy v Nitrianskom kraji: Zistite, čo všetko čaká cestujúcich
nitra.zoznam.sk
Štát ma označil za
Štát ma označil za hrozbu! Zúfalá matka z Levíc si privyrába pečením pre chorého syna a bojuje o prežitie
Domáce
Vianočné posedenie pre ľudí bez domova v Košiciach: Arcibiskup aj darček k narodeninám
Vianočné posedenie pre ľudí bez domova v Košiciach: Arcibiskup aj darček k narodeninám
Košice

Zahraničné

undefined
Rumunskí novinári podporujú investigatívu o korupcii v súdnom systéme
Zahraničné
Warner Bros. Discovery odmietol
Warner Bros. Discovery odmietol ponuku Paramountu na prevzatie: Uprednostnil inú
Zahraničné
Ilustračné foto
Taliansko zatiaľ nie je pripravené podpísať dohodu EÚ - Mercosur: Brazílsky prezident varuje EÚ
Zahraničné
Historická udalosť v Nemecku:
Historická udalosť v Nemecku: Volkswagen zatvára fabriku! Prvýkrát za 88 rokov
Zahraničné

Prominenti

Angelina Jolie
Odvážne FOTO Angeliny Jolie: Pred objektívom ukázala jazvy po odstránení prsníkov!
Zahraniční prominenti
Marián Čurko s manželkou
Šokujúce odhalenie Mariána Čurka: NEVERA, tajný ROZVOD a... Už má novú priateľku!
Domáci prominenti
Dag Palovič skončil v
Dag Palovič skončil v nemocnici: Z vianočných trhov rovno na urgent... FOTO
Domáci prominenti
FOTO vnútri! Bratislavské módne dni -
Najkrajší vianočný darček známej Slovenky: Porodila... FOTO priamo z pôrodnice!
Domáci prominenti

Zaujímavosti

Výskum vysvetľuje: Prečo niektoré
Výskum vysvetľuje: Prečo niektoré ženy predstierajú orgazmus?
vysetrenie.sk
Mýtus alebo varovanie? Proroctvá
Mýtus alebo varovanie? Proroctvá Baby Vangy pre rok 2026 opäť rozdeľujú svet! Vízia, ktorá desí
Zaujímavosti
Pražská zoo smúti za
Šokujúce nešťastie pred otvorením zoo: Obľúbený akrobat už návštevníkov neuvidí! Pád do vody bol osudný
Zaujímavosti
Lyžiarske strediská Rakúsko: Najlepších
Lyžiarske strediská Rakúsko: Najlepších 10 miest
dromedar.sk

Dobré správy

Zmeny vlakovej dopravy v
Zmeny vlakovej dopravy v Nitrianskom kraji: Zistite, čo všetko čaká cestujúcich
nitra.zoznam.sk
Významná správa pre stanicu
Významná správa pre stanicu v Trnavskom kraji: Skráti sa aj prestupná doba, čo sa ešte mení?
trnava.zoznam.sk
Slováci sa pýtali, odborníci
Slováci majú pri hypotéke nárok na zľavu: Počuli ste už o tomto bonuse od štátu?
openiazoch.sk
Romantický pobyt či wellness
Romantický pobyt či wellness pre partiu: Veľká SÚŤAŽ, v ktorej máte šancu vyhrať aj vy
plnielanu.sk

Ekonomika

Nemysliteľné sa stalo realitou: Volkswagen prvýkrát v histórii zatvára fabriku doma. Je to varovanie aj pre Slovensko!
Nemysliteľné sa stalo realitou: Volkswagen prvýkrát v histórii zatvára fabriku doma. Je to varovanie aj pre Slovensko!
Vláda odklepla výstavbu nových rýchlonabíjačiek po celom Slovensku: Pozrite si, kde všade vyrastú! (prehľadná mapa)
Vláda odklepla výstavbu nových rýchlonabíjačiek po celom Slovensku: Pozrite si, kde všade vyrastú! (prehľadná mapa)
Alarm pre Slovensko: Ťahúň ekonomiky naráža na problémy v USA aj Číne!
Alarm pre Slovensko: Ťahúň ekonomiky naráža na problémy v USA aj Číne!
Slováci majú pri hypotéke nárok na zľavu: Počuli ste už o tomto bonuse od štátu?
Slováci majú pri hypotéke nárok na zľavu: Počuli ste už o tomto bonuse od štátu?

Varenie a recepty

Krehké plnené rožteky
Krehké plnené rožteky
Luxusné linecké s tmavou a bielou čokoládou. Na stole sú do 40 minút.
Luxusné linecké s tmavou a bielou čokoládou. Na stole sú do 40 minút.
Kedy plniť vianočné pečivo? Všetko závisí od druhu náplne
Kedy plniť vianočné pečivo? Všetko závisí od druhu náplne
Rady a tipy
Orechové nepečené trubičky: Sviatočné cukrovinky bez rúry
Orechové nepečené trubičky: Sviatočné cukrovinky bez rúry
Výber receptov

Šport

Po nezhodách so zväzom dala krajine košom: Česi zlanárili veľkú zahraničnú hviezdu
Po nezhodách so zväzom dala krajine košom: Česi zlanárili veľkú zahraničnú hviezdu
Parašport
HC Slovan Bratislava – HK Nitra: Online prenos z 29. kola Tipsport ligy
HC Slovan Bratislava – HK Nitra: Online prenos z 29. kola Tipsport ligy
Tipsport liga
Trikrát sa dotkol lopty a dvakrát trafil rovno do vinkľa: Haraslín potvrdil parádnu formu
Trikrát sa dotkol lopty a dvakrát trafil rovno do vinkľa: Haraslín potvrdil parádnu formu
Konferenčná liga
Najväčší tenisový šok roka: Carlos Alcaraz oznámil správu, ktorú nikto nečakal!
Najväčší tenisový šok roka: Carlos Alcaraz oznámil správu, ktorú nikto nečakal!
ATP

Auto-moto

Kia predstavila nové SUV: Iba benzínové motory a dokonca atmosférický dvojliter
Kia predstavila nové SUV: Iba benzínové motory a dokonca atmosférický dvojliter
Predstavujeme
Dopravcovia v Bratislavskom kraji plánujú zmeny v cestovných poriadkoch
Dopravcovia v Bratislavskom kraji plánujú zmeny v cestovných poriadkoch
Doprava
Železnice majú za sebou 8 modernizácií. Na rok 2026 plánujú 6 ďalších
Železnice majú za sebou 8 modernizácií. Na rok 2026 plánujú 6 ďalších
Doprava
Opel Astra: facelift je o svetlách. Takéto v kompaktoch nenájdete
Opel Astra: facelift je o svetlách. Takéto v kompaktoch nenájdete
Novinky

Kariéra a motivácia

Ako si vybrať kariéru, ktorá vám bude sedieť? Položte si týchto 9 otázok
Ako si vybrať kariéru, ktorá vám bude sedieť? Položte si týchto 9 otázok
Hľadám prácu
Chcete zarábať viac ako 3000 eur mesačne? Tieto pozície ukazujú, kde sa dnes naozaj oplatí pracovať
Chcete zarábať viac ako 3000 eur mesačne? Tieto pozície ukazujú, kde sa dnes naozaj oplatí pracovať
Zaujímavé pracovné ponuky
Práca počas sviatkov: Ako získať odmenu alebo voľno bez stresu
Práca počas sviatkov: Ako získať odmenu alebo voľno bez stresu
Prostredie práce
Vianoce v práci: Ako si udržať pohodu a prežiť sviatky bez stresu
Vianoce v práci: Ako si udržať pohodu a prežiť sviatky bez stresu
Rady, tipy a triky

Technológie

Prvý kontakt s mimozemšťanmi nemusí vyzerať tak, ako nás to naučili sci-fi filmy, varuje astronóm
Prvý kontakt s mimozemšťanmi nemusí vyzerať tak, ako nás to naučili sci-fi filmy, varuje astronóm
Veda a výskum
V Google vyhľadávaní práve pribudlo nové tlačidlo „+“. Takto mení spôsob, akým hľadáš informácie
V Google vyhľadávaní práve pribudlo nové tlačidlo „+“. Takto mení spôsob, akým hľadáš informácie
Návody
Tieto roboty sú menšie než zrnko soli. Plávajú, myslia a fungujú bez batérie
Tieto roboty sú menšie než zrnko soli. Plávajú, myslia a fungujú bez batérie
Technológie
AKTUÁLNE: Európska komisia priznáva problém. Zákaz spaľovacích áut po roku 2035 už nie je taký jednoznačný
AKTUÁLNE: Európska komisia priznáva problém. Zákaz spaľovacích áut po roku 2035 už nie je taký jednoznačný
Autá

Bývanie

Tradičná storočná chalupa vyzerá navonok ako za starých čias. Interiér však poňali inak a zrejme vás prekvapí
Tradičná storočná chalupa vyzerá navonok ako za starých čias. Interiér však poňali inak a zrejme vás prekvapí
Vianočná ruža nie je všetko! Týchto 5 izbových rastlín vám skrášli interiér a kvitne práve na Vianoce
Vianočná ruža nie je všetko! Týchto 5 izbových rastlín vám skrášli interiér a kvitne práve na Vianoce
Podobá sa na susedov, no je iná ako ostatné. Nenápadnú chatu v Demänovskej doline postavili pre perfektný relax
Podobá sa na susedov, no je iná ako ostatné. Nenápadnú chatu v Demänovskej doline postavili pre perfektný relax
Vidiecky štýl má viac podôb, ako si myslíte. Inšpirujte sa tradičnými útulnými interiérmi zo sveta!
Vidiecky štýl má viac podôb, ako si myslíte. Inšpirujte sa tradičnými útulnými interiérmi zo sveta!

Pre kutilov

Ako vyčistiť krbové sklo? Budete prekvapení – ide to aj s minimálnymi nákladmi!
Ako vyčistiť krbové sklo? Budete prekvapení – ide to aj s minimálnymi nákladmi!
Údržba a opravy
Ak na vás niečo lezie, pripravte si túto cesnačku! Vyženie všetky choroby
Ak na vás niečo lezie, pripravte si túto cesnačku! Vyženie všetky choroby
Recepty
Prečo sa oplatí dať bobkový list do múky? Odpoveď poznali už naše babičky
Prečo sa oplatí dať bobkový list do múky? Odpoveď poznali už naše babičky
Recepty
Vianočné dobroty ne/tradične – voňavá kokosová edícia (1. časť)
Vianočné dobroty ne/tradične – voňavá kokosová edícia (1. časť)
Recepty

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Tieto znamenia majú počas Vianoc najväčší sexappeal: Astrológovia hovoria o jasných favoritov
Partnerské vzťahy
Tieto znamenia majú počas Vianoc najväčší sexappeal: Astrológovia hovoria o jasných favoritov
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
Historická udalosť v Nemecku:
Zahraničné
Historická udalosť v Nemecku: Volkswagen zatvára fabriku! Prvýkrát za 88 rokov
Štát ma označil za
Domáce
Štát ma označil za hrozbu! Zúfalá matka z Levíc si privyrába pečením pre chorého syna a bojuje o prežitie
Budova Ústavného súdu SR
Domáce
AKTUÁLNE Ústavný súd vstúpil do hry! Úrad na ochranu oznamovateľov sa zatiaľ neruší
Medzi Ficom a Žilinkom
Domáce
Medzi Ficom a Žilinkom to vrie: Ostré odkazy cez VIDEÁ! Šéf GP podľa premiéra podkopáva dôveryhodnosť celej prokuratúry!

Ďalšie zo Zoznamu