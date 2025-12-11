Ukrajinský chlapec (11) znetvorený po ruskom útoku vystúpil na pôde EÚ, tlmočníčka sa rozplakala

ŠTRASBURG – Vojna prináša rôzne príbehy, v ktorých dominuje strach, strata blízkych, psychické a fyzické poznačenie, alebo v najhorších prípadoch, všetko v jednom. Pri bojoch netrpia len samotní vojaci, ale najmä neozbrojení civilisti. Tí sa v prípade útoku nemajú ako brániť. Ich jedinou nádejou je útek, ale ani ten nič nezaručuje. Európska únia umožnila priamo v Štrasburgu vystúpiť mladému chlapcovi, ktorý ostal po jednom z útokov už navždy poznačený. Tlmočníčka z jeho rozprávania nedokázala v sále pred poslucháčmi zadržať slzy.
V Európskom parlamente vystúpil počas prezentácie dokumentárnych filmov o ukrajinských deťoch aj mladý chlapec z Ukrajiny Roman Oleksiv (11). Pred poslucháčmi sa snažil opísať ruský útok na mesto Vinnycja. Ten sa síce odohral už pred tromi rokmi, ale jeho život sa odvtedy rapídne zmenil. Nielenže ho to fyzicky poznačilo, ale pri útoku prišiel aj o svoju matku. V ten deň malo zomrieť v meste 20 civilistov.
Desivé spomienky mladého chlapca
"Dňa 14. júla 2022 som bol s matkou v nemocnici vo Vinnycji, keď práve prileteli tri ruské rakety. Vtedy som videl svoju matku naposledy," hovorí Roman. On sám utrpel ťažké popáleniny na tvári, ktoré ho znetvorili do konca života.
Tlmočníčku, ktorá sedela hneď vedľa, príbeh chlapca tak dojal, že nedokázala potlačiť slzy. Zostala v takom rozpoložení, že ju musel narýchlo nahradiť kolega. Nasledujúce vety už prekladala, aj keď s uplakanými očami. "Videl som ju (matku) pod ruinami, spoznal som jej vlasy. Dokázal som ju ešte pohladiť a posledný krát sa rozlúčiť," opísal Roman svoju desivú spomienku. Následne mal podľa svojich upadnúť do kómy.
Roman, na rozdiel od svojej matky, dostal druhú šancu na život. Po útoku podstúpil 36 operácií a takmer trojročnú rehabilitáciu v Nemecku. "Spolu sme silnejší. Nevzdávajte sa a pomôžte ukrajinským deťom," odkázal na záver celému Západu. Roman žije momentálne vo Ľvove. Chodí opäť do školy a vrátil sa aj k tancu.
Raketový útok na mesto Vinnycja
Ako potvrdzuje aj BBC, ruský útok na Vinnycju sa skutočne odohral dňa 14. júla 2022. Ruské rakety zasiahli mesto z východnej frontovej línie a ďaleko od vtedajších bojov na Donbase. Na mieste bolo bezprostredne po útoku hlásených viac ako 100 zranených. Vinnycja leží juhozápadne od Kyjeva a pred vojnou bola domovom pre zhruba 370 000 ľudí.
Jednotky ruského prezidenta Vladimira Putina mali tromi raketami zasiahnuť 9-poschodovú kancelársku budovu s parkoviskom. Zásah prišiel o 10:50 miestneho času. Letiace trosky následne poškodili niekoľko obytných budov v okolí. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj vyhlásil tento útok za „teroristický čin“.