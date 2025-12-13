Ukrajina obviňuje Rusko: Dron mal zasiahnuť tureckú loď v Čiernom mori

KYJEV - Ukrajinské námorníctvo v sobotu vyhlásilo, že Rusko zaútočilo v Čiernom mori dronom na tureckú civilnú loď prepravujúcu slnečnicový olej do Egypta. Informuje o tom agentúra AFP.
Loď smerovala do Egypta
„Rusko podniklo cielený útok dronom na tureckú loď VIVA, ktorá smerovala do Egypta a prevážala slnečnicový olej,“ napísalo ukrajinské námorníctvo na sociálnych sieťach. Dodalo, že nikto z 11-člennej posádky neutrpel pri útoku poranenia a plavidlo je schopné pokračovať vo svojej ceste.
Loď sa nachádzala v ukrajinskej výlučnej ekonomickej zóne a plavila sa cez koridor, ktorý sa tiahne pozdĺž pobrežia a má zabezpečovať bezpečnú prepravu dôležitého poľnohospodárskeho tovaru cez Čierne more.
Už druhý ruský útok
Ide už o druhý ruský útok na tureckú loď za uplynulé dni. Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan pritom v piatok počas osobného stretnutia s ruským prezidentom Vladimirom Putinom vyzval na zastavenie útokov na prístavy a energetickú infraštruktúru.