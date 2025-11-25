Utorok25. november 2025, meniny má Katarína, zajtra Kornel

MOSKVA - Ruský minister zahraničných vecí Sergej Lavrov označil slovenského premiéra Roberta Fica, šéfa maďarskej vlády Viktora Orbána a pravdepodobného budúceho českého premiéra Andreja Babiša za pragmatikov, ktorým záleží na občanoch ich krajín. Informovala o tom dnes ruská štátna agentúra TASS, podľa ktorej sa tak šéf ruskej diplomacie vyjadril v rozhovore pre youtubový kanál združenie Francúzsko-ruský dialóg, ktorý zverejnilo na svojom webe aj ruské ministerstvo zahraničia.

„Nemáme ilúzie ohľadom ľudí, ktorí teraz vládnu na Západe. Spomeniem výnimku - maďarský premiér Viktor Orbán a slovenský premiér Robert Fico. Andrej Babiš teraz prišiel na pozíciu šéfa českej vlády. Títo ľudia sú pragmatici. Nie sú preruský, ale jednoducho premaďarskí, preslovenskí, českí. Nechcú vyzývať svojich občanov, aby obetovali svoje deti kvôli podpore nacistického režimu v Kyjeve,“ vyhlásil ďalej.

Ukrajina sa bráni už štvrtým rokom rozsiahlej ruskej vojenskej agresii. Ruský prezident Vladimír Putin odôvodňoval svoj rozkaz na vpád ruských vojsk do susedného štátu v roku 2022 okrem iného potrebou „denacifikovať“ krajinu, hoci na jej čele stojí prezident židovského pôvodu a krajná pravica podľa výsledkov posledných volieb zohrávala v ukrajinskej politike úplne okrajovú úlohu. Západ aj Kyjev opakovane uviedli, že ide len o zámienku na získanie ukrajinského územia.

Západná podpora Ukrajiny po ruskom vpáde

Západné krajiny po vpáde ruských vojsk na Ukrajinu napospol podporili Kyjev, ktorému poskytli okrem iného podporu v podobe dodávok zbraní a na Rusko kvôli jeho agresii uvalili sankcie. Na stranu brániaceho sa Kyjeva sa postavila aj česká vláda premiéra Petra Fialu a Ukrajinu podporil aj vtedajší slovenský kabinet Eduarda Hegera.

V roku 2023 sa na Slovensku k moci vrátil premiér Fico, ktorý dlhodobo kritizuje prístup Európskej únie k vojne na Ukrajine a tiež politiku izolácie Ruska, ktorú presadzuje Brusel. Orbán, ktorý je považovaný za najbližšieho spojenca Putina v EÚ a podľa agentúry AP často zaujíma nepriateľský postoj voči Ukrajine, kritizuje protiruské sankcie a odmieta, aby Budapešť vojensky podporovala Kyjev. Stavia sa tiež proti členstvu Ukrajiny v EÚ.

Babiš a vznik frakcie Patrioti pre Európu

Babiš, ktorý vlani s Orbánom založil europarlamentnú frakciu Patrioti pre Európu, a ktorého strana ÁNO zvíťazila v októbrových parlamentných voľbách, bol českým premiérom už v rokoch 2017 až 2021. Jeho vláda v roku 2021 vyhostila českých diplomatov, keď české tajné služby zistili, že do explózie v muničných skladoch vo Vrbeticiach boli zapojení agenti ruských tajných služieb. Moskva na diplomatický krok reagovala recipročným opatrením a Rusko navyše zaradilo Česko spoločne s USA na zoznam tzv. „nepriateľských“ štátov.

Server Politico pred časom o Babišovi napísal, že je verejne známy tým, že chce obmedziť pomoc Ukrajine. Predseda hnutia ÁNO skôr napríklad uviedol, že pokiaľ bude jeho hnutie vo vláde, priamo zo štátneho rozpočtu nebude dávať peniaze Ukrajine na zbrane. V minulosti tiež opakovane spochybňoval českú muničnú iniciatívu a hovoril o jej zrušení či prevedení pod NATO.

Český prezident Petr Pavel dnes uviedol, že programové vyhlásenie vznikajúcej vládnej koalície ÁNO, SPD a Motoristov nespomína Rusko ako hrozbu ani spojeneckú zodpovednosť a vôľu napĺňať záväzky. Pavel už skôr požiadal predsedu ÁNO Babiša o doplnenie programového vyhlásenia vznikajúcej koalície o postoj vlády k ruskej vojne proti Ukrajine, zahrnutie záväzku plnenia spojeneckých povinností v NATO a navyšovanie obranných výdavkov. Vznikajúca koalícia úpravy odmietla.

Ďalšie zo Zoznamu