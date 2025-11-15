ŠKANDÁL Kremeľ zúri: Taliani ODMIETLI zverejniť rozhovor s ministrom Lavrovom! OBVINENIA padajú z oboch strán

RÍM/MOSKVA – V známom talianskom denníku mal byť v dnešných dňoch uverejnení rozhovor so šéfom ruskej diplomacie Sergejom Lavrovom. Kosa však narazila na kameň a zdá sa, že ani jedna strana nie je spokojná. Redakcia denník hovorí o ruskej propagande, Kremeľ o jasnej cenzúre.
Ruský minister zahraničných vecí Sergej Lavrov dostal pozvanie od prestížneho talianskeho denníka, ktorý s ním chcel spraviť rozhovor. Do Moskvy prišla správa aj s vopred zaslanými otázkami na aktuálnu situáciu vo svetovej politike.
Moskva ponuku prijala a spätne zaslala odpovede. Tu však nastal problém. Podľa denníka Corriere della Sera išlo o propagandistické vyhlásenia a nepodložené obvinenia.
"Ruské ministerstvo zahraničných vecí odpovedalo na otázky nekonečne dlhým textom plným propagandistických prehlásení. Našu žiadosť o skutočný rozhovor s možnosťou vzájomnej diskusie a spochybnenia niektorých dôležitých bodov, ruský rezort zahraničia jednoducho odmietol," uvádza denník vo vyhlásení.
O ruskom rezorte zahraničia taliansky denník prehlásil, že naivne verilo o uplatnení rovnakých kritérií ako v samotnom Rusku, kde bola sloboda tlače zrušená.
Odkaz z Moskvy
Lavrov podľa vyhlásenia svojho rezortu "poskytol komplexné odpovede" na každú otázku talianskeho denníka, ktorý ale následne odmietol ich zverejnenie. Podľa hovorkyne rezortu Marie Zacharovovej Taliani cenzurovali nielen dĺžku, ale aj obsah jednotlivých odpovedí.
"Boli pripravení uverejniť iba tretinu. Je celkom evidentné, že (ich) problémom boli politické dôvody."
Údajne celý rozhovor zverejnil ruský denník Komsomolskaja Pravda, ktorý si na úvod neodpustil poznámku, že "západná tlač je zaujatá". V článku pritom odkazuje na dve verzie, pričom dlhšiu zverejnili Rusi a kratšiu poskytli Taliani.
Niektoré prehlásenia ministra Lavrova, ktoré taliansky denník odmieta uverejniť:
"Ruskí vojaci chránia civilistov a cielene útočia len vysoko presnými strelami na vojenské objekty."
"Špeciálna vojenská operácia na Ukrajine nie je vojnou o územie, ale operáciou na záchranu miliónov ľudí."
"Euroatlantický bezpečnostný systém (NATO), ktorý existoval do roku 2022, bol rozobratý vďaka úsiliu Západniarov."
"Samotný Západ nie je taký jednotný. Dôkazom sú aj Putinove stretnutia s lídrami Maďarska, Srbska a Slovenska. Naše vzťahy s krajinami, ktoré predstavujú viac ako 85 percent svetovej populácie, sa naďalej rozširujú."