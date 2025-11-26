PRVÁ reakcia Ruska na mierový plán pre Ukrajinu je tu: Lavrov hovorí o PREMÁRNENEJ šanci Európanov

MOSKVA – Mierový plán pre Ukrajinu z dielne USA jasne nevyhovoval ako samotnej Ukrajine, tak aj zrejme Európe. Tá prišla s vlastným upraveným návrhom, keď niektoré body prezidenta Trumpa pozmenila v prospech Kyjeva. Reakcia Kremľa nenechala na seba dlho čakať.
Na kroky Európy, ktorá zverejnila upravený mierový plán pre Ukrajinu, už musel otvorene reagovať minister zahraničných vecí Ruskej federácie Sergej Lavrov. Ten podľa RIA Novosti poznamenal, že "Európa zlyhala vo všetkých ohľadoch od roku 2014". (pozm. red. Euromajdan)
Ako ďalej tvrdí, Kremľu ešte nebol zaslaný žiadny oficiálny mierový plán, no podľa informácií naznačuje, že upravenú verziu Rusko s najväčšou pravdepodobnosťou odmietne. "Dostali sme sa k nemu, ale nič oficiálne nám ešte neprišlo. Ako však povedal prezident (Vladimir Putin), sme pripravení na diskusiu. Mnoho bodov tam vyžaduje širšie vysvetlenie," povedal Lavrov pred novinármi v utorok 25. novembra.
Odkaz pre európske krajiny
Šéf ruskej diplomacie následne veľmi ostro skritizoval kroky Európy. "Naši európski kolegovia vyhlasujú, že žiadny ďalší Minsk už nebude, že žiadne rozhodnutia sa bez Európy neprijmú, pretože sa to priamo dotkne aj ich," povedal Lavrov.
"Mali ste svoje šance, ale nevyužili ste ich. Jednoducho ste ich premárnili."
Rusko by mohlo podľa ministra zahraničia prijať návrh na mier podľa dohody Trumpa a Putina na Aljaške. Moskva dúfala, že práve tam už boli dohodnuté všetky formality. V novembri však prišiel najprv 28-bodový návrh pre Ukrajinu z dielne Bieleho domu, ktorý neskôr v okresanej podobe navrhla aj Európa.