Hamas varuje pred možným dopadom rozsiahlych záplav v Pásme Gazy

GAZA - Úrady pod správou palestínskeho militantného hnutia Hamas v sobotu varovali pred „komplexnou humanitárnou katastrofou“ v Pásme Gazy v súvislosti s rozsiahlymi povodňami, ktoré si doposiaľ vyžiadali najmenej 11 obetí. Informuje o tom agentúra DPA.
Podľa palestínskych orgánov sa v dôsledku prívalových dažďov zrútilo 13 domov a viac ako 53.000 stanov bolo poškodených, zničených alebo odplavených.
Celkovo extrémne počasia postihlo približne 250.000 z 1,5 milióna ľudí, ktorí pre vojnu medzi Izraelom a Hamasom žijú v Pásme Gazy v stanoch alebo dočasných úkrytoch, dodali tamojšie orgány. Agentúre DPA sa tieto údaje nepodarilo nezávisle overiť.
V Pásme Gazy žijú viac ako dva milióny Palestínčanov. Izrael kontroluje viac ako polovicu enklávy na základe prímeria, ktoré platí od 10. októbra a ktoré ukončilo tento viac ako dvojročný konflikt.