Pápež Lev XIV. vyzval spravodajské služby: Dôverné informácie nemajú slúžiť ako zbraň

VATIKÁN - Pápež Lev XIV. v piatok vyzval spravodajské služby po celom svete, aby nepoužívali dôverné informácie ako zbraň, a to ani proti katolíckej cirkvi. Neuviedol však žiadne konkrétne krajiny. Pápež hovoril na audiencii pri príležitosti 100. výročia založenia talianskej spravodajskej služby. Informuje o tom agentúra AFP.
Podľa agentúry AFP nie je nijako výnimočné, keď štáty odôvodňujú katolícke represie - vrátane konfiškácie majetku či vyhosťovania náboženských predstaviteľov - práve informáciami zo spravodajských služieb. „Musíme byť veľmi ostražití, aby sme zabránili zneužívaniu dôverných informácií na zastrašovanie, manipuláciu, vydieranie alebo diskreditáciu,“ povedal pápež počas audiencie vo Vatikáne s príslušníkmi talianskej spravodajskej služby. „To platí aj pre cirkev. V niekoľkých krajinách je cirkev skutočne obeťou spravodajských agentúr, ktoré konajú so zlomyseľným úmyslom a potláčajú jej slobodu,“ povedal.
Dodal, že v ére čoraz výkonnejších technológii je „potrebné stanoviť limity založené na rešpektovaní ľudskej dôstojnosti a zostať ostražití voči pokušeniam, ktorým vás vystavuje vaša pozícia“. „Zabezpečte, aby ochrana národnej bezpečnosti neustále chránila práva jednotlivcov, ich súkromný a rodinný život, slobodu svedomia a informácií, ako aj právo na spravodlivý proces,“ dodal.