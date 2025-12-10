Pápež kritizoval snahu obísť Európu pri rokovaniach o mieri na Ukrajine

VATIKÁN - Pápež Lev XIV. dnes kritizoval snahy obísť Európu pri rokovaniach o ukončení vojny na Ukrajine. Podľa hlavy katolíckej cirkvi nie je takýto postup realistický, uviedli agentúry. Pápež, ktorý pochádza zo Spojených štátov, tiež kritizoval amerického prezidenta Donalda Trumpa za výroky na adresu Európy.
Úlohu európskych štátov v rokovaniach o ukončení vojny na Ukrajine napríklad dlhodobo kritizuje a snaží sa upozadiť Moskva. Spočiatku svoj plán na ukončenie vojny s európskymi spojencami nekonzultovali ani Spojené štáty. "Usilovať sa o mierovú dohodu bez zapojenia Európy do rozhovorov nie je realistické. Vojna je v Európe a myslím, že Európa musí byť súčasťou bezpečnostných záruk, ktoré sa hľadajú dnes aj v budúcnosti," uviedol pápež.
Trumpove návrhy podľa pápeža ohrozujú spojenectvo
Pápež tiež uviedol, že niektoré časti návrhu na zastavenie konfliktu amerického prezidenta Trumpa prináša "obrovské zmeny" do spojenectva medzi USA a Európou. "Poznámky urobené na adresu Európy aj v nedávnych rozhovoroch sa, myslím, snažia o rozklad toho, čo považujem, že by malo byť dnes aj v budúcnosti veľmi významné spojenectvo," uviedol pápež, ktorý je rodákom z Chicaga. Tento týždeň americký prezident Trump označil v rozhovore pre server Politico Európu za skupinu národov v rozklade vedenú slabými ľuďmi, ktorí zlyhávajú v boji s migráciou a nevedia ukončiť vojnu na Ukrajine.
Pápež dnes rokoval s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským. "Konkrétne sme hovorili o unesených deťoch, o zajatcoch, hlavne o tom, ako cirkev môže pomôcť návratu detí na Ukrajinu," povedal novinárom dnes večer pápež. Zelenskyj po stretnutí uviedol, že hovoril s pápežom o rokovaniach o zastavení vojny aj o možnostiach návratu ukrajinských detí z Ruska.