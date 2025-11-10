BIZÁR na letisku: Odlet z Prahy posunuli o niekoľko hodín, KURIÓZNY dôvod!

PRAHA – Letecká preprava patrí dlhodobo k najbezpečnejším formám transportu na dlhé vzdialenosti. S tým sú spojené aj rozličné bezpečnostné opatrenia. V prípade komplikácií je mnohokrát ohrozeným celý plánovaný odlet. Presne toto zažili cestujúci na pražskom letisku.
Cestujúci na letisku, ktorí sa chystali v piatok 7. novembra na odlet do lotyšskej Rigy, zostali doslova zaskočení. Ich lietadlo nespĺňalo všetky bezpečnostné opatrenia. Všetci tak museli niekoľko hodín čakať na letisku. Napokon im letecká spoločnosť vybavila odlet v inom lietadle.
Celý problém narušenia bezpečnosti bol pritom tak bizarný, až sa tomu nechce veriť. Medzi cestujúcimi bola aj istá Anna, ktorá plánovala v Rige len prestupovať a pokračovať ďalej do susednej Litvy. "Odlet bol naplánovaný už na 8:45 ráno. Potom nám ho ale stále posúvali, pričom sme nikto nepoznali dôvod," hovorí Anna pre TN.cz.
Rozliaty nápoj
Čoskoro však prišlo vysvetlenie celého problému. Sama Anna nemohla uveriť tomu, čo si vypočula. "V nákladnom priestore sa im jednoducho vylial džús. Pre bezpečnosť cestujúcich to museli hneď upratať. Najprv nám let len posunuli, no potom nám ho (lietadlo) úplne zrušili a dali nám iné," vysvetľuje zaskočená cestujúca Anna.
Anna nakoniec s ostatnými zaskočenými cestujúcimi odletela z Prahy až o 12:00, pričom do cieľa dorazili až večer.
Pôvodné lietadlo, v ktorom sa mal rozliať džús, čaká na pražskom letisku, kde ho má skontrolovať inšpektor. "Aby sme zaistili bezpečnosť a zabránili potenciálnemu poškodeniu, lietadlo prejde inšpekciou certifikovaného technika," uvádza prevádzkovateľ letovej linky airBaltic.