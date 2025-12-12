BIZÁR na palube Air Force One: Prezident Trump dostal počas živého vstupu ÚDER do zadku!

PENNSYLVÁNA – Prezident Spojených štátov Donald Trump musí zachovať pokoj a rozvážnosť v každej situácii. Inak tomu nebolo ani na palube Air Force One, kde poskytoval médiám odpovede priamo na kameru. V istej situácii sa dostal do problémov. Keďže sa ale vysielalo naživo, musel si poradiť ako skúsený politik.
Prezident Donald Trump má svoje muchy. Počas príhovorov alebo iných vysielaní naživo sa už niekoľkokrát popálil, ale aj napriek tomu patrí medzi skúsených politikov, ktorí si dokážu poradiť v každej situácii. Inak tomu nebolo ani na palube Air Force One.
Vtipná situácia pred toaletou
Šéf Bieleho domu sa dostal do úzkych priamo počas vysielania naživo, keď odpovedal médiám na otázky. Bohužiaľ aj on je len človek a zrejme si hneď neuvedomil, že sa postavil pred kameru na veľmi nešťastnom mieste. Prezident stál priamo pred dverami do toalety. Akoby to nestačilo, práve keď odpovedal na zložitú otázku o politike, niekto sa snažil z toalety vyjsť von.
Trump však zostal naďalej pokojný a celú situáciu obrátil na žart. Keď do neho buchli otvárajúce sa dvere, otočil sa do strany a povedal: "Zdravím. Niekto je vnútri."
Následne na dvere zaklopal a so slovami "poďte von" spravil krok dopredu, aby umožnil osobe opustiť toaletu. Reportéri a kameramani sa začali na tejto situácii smiať.
Príhovor v Pennsylvánii
Prezident USA Donald Trump letel v utorok večer 9. decembra na palube Air Force One do okresu Monroe v štáte Pennsylvánia, kde neskôr vystúpil s prejavom o súčasnej politickej situáci. Ako uvádza Biely dom, Trump hovoril, čo všetko stihol ako šéf Bieleho domu napraviť po svojom predchodcovi Joeovi Bidenovi, a to len za 11 mesiacov. Jeho úvodné slová zneli jasne a povzbudzujúco: "Amerika je späť, a to len začíname".