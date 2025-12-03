Bizár v štátnom IT: Úrad poslal namiesto dát naskenovaný obrázok DVD!

BRATISLAVA - Slovenský e-government si opäť vyslúžil pozornosť. Občianske združenie Slovensko.Digital žiadalo od štátu znalecké posudky k obnoveniu portálu Slovensko.sk. Výsledok? V jednom prípade nedostali žiadne dáta, len fotografiu, resp. oskenované DVD a najnovší posudok im nezaslali vôbec.
Na kuriózny postup Národnej agentúry pre sieťové a elektronické služby (NASES) upozornilo združenie Slovensko.Digital. To sa prostredníctvom infožiadosti snažilo získať znalecké posudky, ktoré si štát nechal vypracovať k pripravovaným, finančne nákladným IT projektom.
Odpoveď úradu pri jednej z príloh vyvolala v odbornej komunite úsmev aj rozpaky. „Napríklad tu na tomto obrázku vidíte DVD, kde sú prílohy k jednému posudku. DVD, to bola kedysi taká technológia na ukladanie dát a treba na to čítaciu mechaniku, ktorú by ste dnes už pomerne dlho zháňali,“ napísal Ján Suchal na sociálnej sieti.
Štát však nezaslal fyzické médium, ani jeho obsah. Úrad jednoducho naskenoval samotné DVD prilepené v znaleckom posudku – rovnako, ako keď skenuje papier. „Toto je obrázok DVD. Áno, naozaj. Oskenovali nám na papierovej kopírke/skeneri DVDčko prilepené v papierovom znaleckom posudku a poslali ako PDF,“ dodal Suchal.
Najnovší posudok je tajný
Ešte väčšie otázniky však vyvoláva najnovší znalecký posudok od znalca Eduarda Jenča, ktorý si NASES objednal za takmer 25-tisíc eur. Aktivisti ho žiadali tiež – no márne. Podľa Slovensko.Digital im nezaslali ani riadok. „Je tak hrozne tajný, že nemôžeme asi vedieť ani otázky, ktoré sa znalca pýtali,“ uviedol Suchal.
V praxi to znamená, že odborná verejnosť nepozná zadanie ani výsledky analýzy, ktorá má slúžiť ako kľúčový podklad pre modernizačné projekty v hodnote desiatok miliónov eur. Štát tak na jednej strane hovorí o havarijnom stave systémov, no dôkazy o potrebe investícií odmieta podľa Slovensko.Digital transparentne predložiť.