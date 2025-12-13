Beštiálne správanie mníšok: Mali sa starať o postihnuté a bezbranné deti! Namiesto toho ich mučili

VARŠAVA - Zariadenie, ktoré malo byť bezpečným útočiskom pre ľudí s postihnutím, sa podľa súdu zmenilo na miesto strachu. Dve rehoľné sestry spojené s domovom sociálnych služieb v poľskom Jordanove dostali neprávoplatné tresty za systematické týranie detí aj dospelých odkázaných na pomoc.
Rozsudok po rokoch mlčania
Na okresnom súde v Suchej Beskidzkej padol neprávoplatný rozsudok v prípade násilia v Domove sociálnych služieb v Jordanove. Pred sudkyňu sa postavili riaditeľka zariadenia a jedna z opatrovateliek – obe rehoľné sestry.
Proces nadviazal na vyšetrovanie, ktoré sa rozbehlo po svedectvách rodín klientov a bývalých zamestnancov. Tie neskôr potvrdili aj obrazové materiály zachytávajúce praktiky v zariadení.
Záznamy, ktoré šokovali verejnosť
Prípad sa dostal do pozornosti verejnosti po tom, čo poľský portál Wirtualna Polska v júni 2022 zverejnil fotografie a videá dokumentujúce fyzické a psychické týranie osôb s mentálnym postihnutím a ľudí vyžadujúcich nepretržitú starostlivosť.
Z vyšetrovacieho spisu vyplýva, že jedna z obžalovaných opakovane pripútavala klientov pásmi, fyzicky ich napádala a verbálne ponižovala.
Väzenie a zákaz práce s deťmi
Opatrovateľka Božena K. bola odsúdená na tri roky a dva mesiace odňatia slobody. Zároveň dostala päťročný zákaz práce s maloletými a osobami odkázanými na pomoc. Riaditeľka zariadenia, sestra Bronisława G., dostala štvorročný trest väzenia a rovnaký zákaz výkonu práce.
Súd im zároveň nariadil vyplatiť finančné odškodné poškodeným. Výška náhrad sa pohybuje približne od 340 do 1 130 eur na osobu (prepočet zo sumy 1 500 až 5 000 poľských zlotých).
Prokurátorka Oliwia Bożek-Michalecová upozornila, že verdikt zatiaľ nie je právoplatný.
Deti sa báli zaspať
Vyšetrovatelia preukázali, že násilie sa netýkalo len dospelých klientov, ale aj detí. Podľa výpovedí bývalých zamestnancov, ktoré citoval denník Gazeta Wyborcza, bola jedna z klientok – 33-ročná Ala – v noci zatváraná do klietky, pretože mala problémy s inkontinenciou.
Iné deti mali byť celé hodiny pripútané k posteliam, zamykané do klietok alebo nútené nosiť plienky, ak mali pohybové ťažkosti. Niektorí pracovníci vypovedali, že počuli pokyny, aby boli deti bité tak, „aby to nikto nevidel“.
Súd: išlo o dlhodobé týranie
Podľa súdu obžalované v rokoch 2021 až 2022 opakovane porušovali telesnú integritu zverených osôb a dopúšťali sa týrania. V prípade riaditeľky zariadenia sa k tomu pridalo aj marenie vyšetrovania.
Prokuratúra zároveň vedie samostatné konanie, ktoré sa týka možného zneužívania a zanedbávania klientov už od roku 2006. Vyšetrovanie sa zameriava aj na psychické násilie a vystavovanie zverených osôb nebezpečenstvu.