Otec donútil deti ísť na extrémnu túru: Šokujúce DETAILY, skončili v kritickom stave! Chlapec (4) utrpel mŕtvicu

UTAH - Z rodinného výletu sa stala pre deti nočná mora. Otec Micah Smith, ktorého označili ako "sebeckého", vzal tri malé deti (2, 4, 8) na jednu z najnáročnejších trás v Utahu a pokračoval v stúpaní napriek ich vyčerpaniu. Záchranári našli deti ukryté v provizórnom prístrešku a boli v kritickom stave. 4-ročný chlapec utrpel mŕtvicu.
Utahský otec Micah Smith čelí obvineniam z ťažkého týrania a mučenia detí po tom, čo ich 11. októbra vzal na extrémne náročnú túru v Big Cottonwood Canyone. Z pôvodne nevinného rodinného výletu sa podľa prokurátorov stala nočná mora – Smith sa rozhodol zdolať vrchol hory bez ohľadu na bezpečnosť svojich detí. O prípade informoval o New York Post.
Podľa obžaloby otec tvrdošijne pokračoval v stúpaní, aj keď deti boli vyčerpané a jeho 8-ročná dcéra ho opakovane žiadala, aby sa vrátili. V mobilnom videu, ktoré si zaznamenal na úbočí hory, je počuť dievčatko pýtať sa: „Ocko, nezmrzneme na smrť?“ Trasa Broads Fork Trail, na ktorú ich vzal, je podľa turistických sprievodcov jednou z najnáročnejších v oblasti. Päť míľ s prevýšením viac ako 600 metrov býva výzvou aj pre skúsených turistov – nie pre malé deti.
Deti našli v provizórnom prístrešku, dve boli v kritickom stave
Smith a jeho tri deti boli nahlásení ako nezvestní po tom, čo sa včas nevrátili. Záchranári ich nakoniec našli len približne 600 metrov pod vrcholom, ukrytých za balvanom a niekoľkými vetvami, ktoré mali slúžiť ako prístrešok pred vetrom.
Najhoršie dopadli najmladšie deti: dvojročné aj štvorročné bolo v bezvedomí a podľa záchranárov nedýchali. Otec priznal, že sa im pokúšal poskytnúť resuscitáciu. Obe deti mali na sebe len minimum oblečenia a boli ťažko podchladené. Štvorročný chlapec utrpel mozgovú príhodu a podstúpil operáciu, pri ktorej mu lekári museli odstrániť časť lebky. Pri prijatí do nemocnice mal telesnú teplotu len 17 °C.
Obžaloba opísala aj dramatické momenty z výstupu. Keď dcéra požiadala otca, aby sa vrátili späť, Smith jej mal odpovedať: „Toto je zážitok raz za život.“ Ešte pred pádom tmy písal svojej manželke, že deti sú „vyčerpané“ a že prichádza dážď, no aj napriek tomu sa rozhodol pokračovať.
Minulosť plná incidentov
Smith, ktorý bol 25. novembra vzatý do väzby, už predtým priťahoval pozornosť polície. Mesiac pred incidentom ho zastavili so zbraňami a sekerou po tom, čo naznačoval samovražedné myšlienky a túžbu vystúpiť na horu. Krátko po svojom októbrovom zachránení bol zasa obvinený z neoprávneného vstupu do detskej nemocnice, kde mal zasahovať do liečby svojho 4-ročného syna.
Podľa prokurátorov je jeho správanie „na rýchlom zostupe“ a predstavuje nebezpečenstvo pre deti aj pre neho samotného.