Šokujúci prípad týrania v Rakúsku: Trojročný chlapec zomrel od hladu! Rodičia ho zatvárali do zásuvky

INNSBRUCK - V Tirolsku sa pred súdom ocitnú rodičia, ktorí podľa obžaloby utýrali svojho trojročného syna na smrť. Dieťa zomrelo na následky hladu a dehydratácie, keď ho vlastní rodičia držali zatvorené, ponižovali a fyzicky týrali. Prokuratúra opisuje skutky ako „neľudské a sadistické“.
Trestné stíhanie a väzba
Tragédia sa odohrala v máji 2024 v okrese Kufstein. Po smrti malého chlapca zadržali jeho rodičov, ktorí boli po hospitalizácii pre psychické zrútenie prevezení do väzby v Innsbrucku. Odvtedy zostávajú vo vyšetrovacej väzbe. Prokuratúra ich obžalovala z mučenia, nezákonného obmedzovania slobody a vraždy, píše Kronen Zeitung.
Nevýslovné utrpenie
Podľa výsledkov vyšetrovania dieťa zažívalo dlhodobé psychické i fyzické mučenie. Rodičia ho izolovali od rodiny, zatvárali a ponižovali. „Dieťa bolo mlátené vareškou, zväzované plastovými páskami na rukách i nohách, niekedy so zaviazanými očami. V niektorých prípadoch ho pripútali o vodovodné batérie na toalete a nechali ho celé hodiny v tme,“ uviedol hovorca prokuratúry Hansjörg Mayr.
Vyšetrovanie odhalilo aj ďalšie formy krutosti – chlapca podľa obžaloby polievali striedavo ľadovou a horúcou vodou, zakrývali mu ústa páskou, aby nemohol kričať, a v noci ho zatvárali nahého alebo len v plienke do zásuvky, kde musel tráviť až 22 hodín denne. Niektoré dni vraj takto prežil celý týždeň bez prestávky, v špine a úplnej tme.
Zomrel sám, v tichu a hlade
Trojročný chlapec zomrel v noci z 19. mája 2024 – sám, bez pomoci a v tme. Podľa pitvy vážil pri výške 94 centimetrov len niečo vyše sedem kilogramov. Zomrel na následky stavu extrémnej podvýživy a dehytratácie. „Umieral v dôsledku utrpenia, ktoré mu spôsobili vlastní rodičia,“ konštatovala prokuratúra.
Život v ilúzii o „démonovi“
Vyšetrovanie ukázalo, že rodina žila izolovane a finančne trpela. Rodičia, ktorí mali štyri deti, sa údajne uzavreli do fantazijného sveta, v ktorom verili, že ich syn je posadnutý démonom. „Domnievali sa, že duch v tele chlapca ovláda ich osud a spôsobuje im nešťastie,“ spresnil Mayr.
Podľa obžaloby si týmto presvedčením rodičia vytvorili zámienku, aby sa mohli „ventilovať“ a prejavovať svoje sadistické sklony.
Týranie si nahrávali a sledovali naživo
Prokuratúra disponuje dôkazmi, že rodičia si týranie nielen vzájomne opisovali v správach, ale aj ho dokumentovali. „Z obsahu správ a e-mailov vyplýva, že sa navzájom utvrdzovali v tom, že chlapca treba zničiť. Niektoré výjavy nahrávali a dokonca sledovali cez kameru,“ dodal Mayr.
Fotografie a videá sa stali súčasťou dôkazného materiálu, ktorý potvrdzuje rozsah a brutalitu ich činov.
Zodpovednosť a možné tresty
Matka sa ku skutkom priznala a svoje činy vysvetľovala údajnou prítomnosťou démona v tele dieťaťa. Otec priznal vinu a tvrdí, že čin ľutuje, no viac detailov neposkytol. Znalci zistili, že obaja trpia osobnostnou poruchou so sadistickými črtami, napriek tomu sú podľa súdu plne trestne zodpovední.
Právny zástupca otca Matthias Holzmann potvrdil, že jeho klient bol vypočutý a spolupracuje s vyšetrovateľmi. Ak súd uzná rodičov vinnými, hrozí im doživotné väzenie. Deti, ktoré v rodine prežili, sú už umiestnené v náhradnej starostlivosti.