Tajomstvo legendárneho Vrchní, prchni: Spor kvôli hlavnej úlohe... Veď to vôbec nemal hrať Abrhám!

Josef Abrhám sa narodil 14. decembra 1939. Po maturite pracoval v tehelni, aby si neskôr mohol podať prihlášku na vysokú školu ako robotník. Študovať začal v Bratislave na VŠMU, potom prestúpil na brniansku JAMU.

Vo filme debutoval ešte počas štúdia v roku 1961 v snímke Strop. Väčšia úloha prišla o rok neskôr vo filme Neschovávejte se, když prší. Potom účinkoval napríklad v snímkach Pension pro svobodné pány, Ostře sledované vlaky, Holka na zabití, Marečku, podejte mi pero, Vrchní, prchni!, Slavnosti sněženek, Kafka, Šakalí léta, Všichni moji blízcí, Obsluhoval jsem anglického krále, Anděl Páně 2.

Josef Abrhám sa objavil aj v seriáloch ako Byl jednou jeden dům, Nemocnice na kraji města, Malý pitaval z velkého města, Cirkus Humberto, Náhrdelník, Trpaslík.

Jeho obsadenie do komédie Vrchní, prchni! však zapríčinilo napätie medzi scenáristom Zdeňkom Svěrákom a režisérom Ladislavom Smoljakom. „Tam došlo k malému sporu, pretože ja som ten film nepísal pre Josefa Abrháma, ale pre Petra Nárožného,” uviedol Svěrák minulý rok pre Sedmičku.

Už predtým sa vedelo, že obsadenie Abrháma bolo problematické, teraz však scenárista prezradil viac. „Keď som to písal, predstavoval som si, že Vrána bude Petr Nárožný. Ale Láďa hovoril: Nárožný má nálepku takého cholerického komika a ja by som chcel, aby to od začiatku nebol komik. Aby to to postupne nadobúdalo taký humorný charakter. Rozhodol sa, že tú úlohu dá Pepíkovi Abrhámovi,” uviedol Svěrák a pokračoval: „Ťažko povedať, či je to dobre, alebo nie. Pepík to urobil nádherne, ale neviem, ako by to urobil Petr...”

Josef Abrhám bol ženatý s kolegyňou Libušou Šafránkovou. Ona zomrela 9. júna 2021, on ju na večnosť nasledoval 16. mája 1922. Zostal po nich syn Josef, ktorý sa venuje dokumentárnej réžii.