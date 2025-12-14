DRÁMA v Benátkach: Krádež člna sa skončila FIASKOM! Páchateľka ZNIČILA Vianoce a históriu mesta

BENÁTKY - Mesto v severnej časti Talianska poznačil vo včerajších hodinách nevydarený kriminálny čin. istá žena sa pokúšala ukradnúť čln aj s nákladom. Vody mora, ktoré preteká priamo medzi budovami, sú však nevyspytateľné. Zlodejka sa ďaleko nedostala a okrem toho sa postarala o poriadny rozruch.
V Benátkach bolo tento týždeň poriadne rušno. V tomto malebnom talianskom meste vznikajú podobné situácie prevažne kvôli veľkému počtu turistov, no tentoraz išlo o kriminálny čin. Istá žena chcela utiecť na člne aj s nákladom, no ďaleko sa nedostala.
Pochádzala zo zahraničia
Dvadsaťročná žena ukradla vo štvrtok 11: decembra nákladný čln plný balíkov a prudko s ním narazila do slávneho Rialtského mosta, čím poškodila jeho mramorovú balustrádu. O incidente informovali agentúry AFP a APA s odvolaním sa na radnicu severotalianskeho mesta.
"Žena ukradla loď, niekoľko metrov ju riadila bez toho, aby vedela ako, a narazila do balustrády" na úpätí mosta, povedal zdroj blízky radnici. Žena v kapucni, podľa APA tuniského pôvodu, sa pokúsila z miesta činu utiecť, ale polícia ju zadržala a obvinila z krádeže.
Zatiaľ nie je jasné, prečo žena do zakotveného člna spoločnosti Brussa Trasporti nastúpila, naštartovala ho a vo vysokej rýchlosti vyplávala na Canal Grande.
Bola zrejme pod vplyvom drog
Rovnako sa zisťuje koľko balíkov, z ktorých mnohé zrejme obsahovali vianočné darčeky, bolo zničených a či môžu byť aj napriek nehode doručené. Očakáva sa však, že škody budú značné. Pri nehode nebol nikto zranený, ale niektoré malé stĺpiky nesúce mramorový parapet balustrády boli natoľko poškodené, že ich budú musieť postaviť nanovo.
Miestny server La Nuova di Venezia e Mestre píše, že žena z Padovy bola pravdepodobne pod vplyvom drog a s riadením plavidla nemala žiadne skúsenosti. Do plavidla naskočila, keď bolo dočasne ponechané bez dozoru, pretože posádka práve riešila ako a kde vyložiť tovar.