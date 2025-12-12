Nemci varujú pred trhmi v Prahe: Hrozí vám žltačka!

Nemecké médiá kvôli žltačke typu A varujú pred rizikami, ktoré sú podľa nich spojené s návštevou vianočných trhov v Prahe. Denník Bild píše o smrteľnom nebezpečenstve, ktoré číha medzi vareným vínom a trdelníkom. Verejnoprávny spravodajský web Tagesschau píše, že sa žltačka v Česku síce šíri, no pri dodržiavaní základných hygienických pravidiel vážne nebezpečenstvo nehrozí.
