Šokujúci tajný dokument: Trump má radikálne plány! Chce, aby TIETO štáty opustili EÚ

WASHINGTON - Americký portál Defense One tvrdí, že nepublikovaná verzia novej bezpečnostnej stratégie USA zahŕňa pasáže o tom, ako by Washington chcel prehlbovať vzťahy s vybranými európskymi krajinami s cieľom oslabiť ich väzby na EÚ. Biely dom tieto správy odmieta.
Podľa úniku existuje dlhšia verzia dokumentu
K oficiálne zverejnenej Národnej bezpečnostnej stratégii USA má podľa informácií portálu Defense One existovať aj rozsiahlejšia, interná verzia. V nej sa údajne nachádzajú pasáže opisujúce možnú stratégiu, ktorá by cielila na oslabenie súdržnosti Európskej únie.
Dokument podľa Defense One opisuje plán nadviazať užšie partnerstvá s krajinami, ktoré Washington považuje za politicky naladené podobným smerom — spomínajú sa Taliansko, Maďarsko, Poľsko a Rakúsko. Cieľom má byť postupné „uvoľnenie“ ich väzieb na EÚ.
„Hlbšie zväzky“ s krajinami, ktoré sú vraj USA naklonené
V samotnom úniku sa uvádza, že Spojené štáty by mali podporovať politické strany, hnutia a jednotlivcov, ktorí presadzujú dôraz na národnú suverenitu a „zachovanie či obnovenie tradičného európskeho spôsobu života“, pričom majú zostať priateľskí voči USA.
Označené je to ako spôsob, ako vytvoriť paralelnú spoluprácu mimo rámca Bruselu. Tento naratív ide ešte ďalej než oficiálna verzia stratégie, ktorá už teraz varuje pred „civilizačným ohrozením Európy“ spôsobeným migráciou a kultúrnymi konfliktmi.
Trump a jeho priaznivci v Európe
Ako pripomína britský Telegraph, prezident Donald Trump v posledných mesiacoch opakovane chválil taliansku premiérku Giorgiu Meloni, ktorú označil za „fantastickú“ a „krásnu“. Podobne vystupoval aj voči maďarskému premiérovi Viktorovi Orbánovi, ktorého považuje za kľúčového spojenca.
Rakúska FPÖ, dlhodobo skeptická k EÚ a priateľsky naklonená Washingtonu, má byť podľa komentárov ďalším prirodzeným partnerom.
Biely dom reaguje: „Žiadna tajná verzia neexistuje“
Spojené štáty však unik okamžite dementovali. Anna Kelly, hovorkyňa Bieleho domu, podľa Telegraphu označila správy o alternatívnej bezpečnostnej stratégii za „fake news“. Zdôraznila, že neexistuje žiadna druhá, utajovaná verzia dokumentu.
Oficiálne stanovisko Washingtonu tak vylučuje, že by Spojené štáty pripravovali strategický plán na rozdeľovanie Európskej únie. Napriek tomu únik vyvolal otázky o budúcom smerovaní transatlantických vzťahov a o tom, ako vážne treba brať politické signály prichádzajúce z Washingtonu.