Tragická SMRŤ obľúbenej speváčky (†26): NEHODA na elektrickej kolobežke!

MIAMI - Hudobný svet zasiahla mimoriadne smutná správa. Vo veku iba 26 rokov zomrela speváčka Camryn Magness, ktorú fanúšikovia poznali ako predskokanku svetoznámych skupín One Direction či Fifth Harmony. Hviezda zomrela po nehode na elektrickej kolobežke v americkom Miami.
Srdcervúcu správu zverejnila rodina na jej profile na sociálnej sieti Instagram. Oznámenie sprevádzalo video, na ktorom sa Camryn potápa a posiela bozk do kamery. Jej mama Sarah pre portál TMZ potvrdila, že mladá hudobníčka podľahla zraneniam po zrážke na elektrickej kolobežke.
Podľa polície došlo k nehode minulý týždeň v piatok krátko pred ôsmou hodinou večer. Elektrickú kolobežku riadil muž, pričom Camryn bola jeho spolujazdkyňou. Po kolízii utrpeli všetci zúčastnení vážne zranenia a záchranári ich previezli do traumatologického centra nemocnice Jackson Memorial. Camryl tam však, žiaľ, svojim zraneniam podľahla.
„Naše srdcia sú plné bolesti. Stratili sme milovanú Camryn - žiarivú dušu, ktorej hlas, odvaha a láskavosť zasiahli toľkých ľudí,“ uvádza sa v oficiálnom vyhlásení rodiny. Dodali, že nech bola na pódiu alebo pod morskou hladinou, život žila s energiou, odvahou a obrovským srdcom.
Camryn bola podľa nekrológu zasnúbená so svojím dlhoročným partnerom Christianom. Rodina zároveň oznámila, že verejná rozlúčka sa konať nebude, no jej oficiálny Instagram zostane aktívny ako miesto, kde si ju môžu fanúšikovia uctiť.
Hudbe sa sa venovala prakticky od detstva. Už ako 8-ročná poslala demo producentovi Jeffovi Pringleovi, ktorý v nej okamžite spoznal talent. V tínedžerskom veku absolvovala prvé turné s Codym Simpsonom a Greysonom Chanceom. Neskôr sa jej kariéra rozbehla naplno - vystupovala na turné One Direction Up All Night aj Take Me Home a v roku 2016 sa pridala k Fifth Harmony počas ich 7/27 Tour.